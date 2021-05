Ataques aéreos de Israel en Gaza matan a 10, incluidos 8 niños y aplastan un edificio de Associated Press y otros medios

Un ataque aéreo israelí destruyó un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza que albergaba las oficinas de The Associated Press y otros medios de comunicación, horas después de que otro ataque aéreo israelí en un campo de refugiados densamente poblado mató al menos a 10 palestinos de una familia extendida, entre ellos 8 niños.

El ataque en el rascacielos en la ciudad de Gaza ocurrido el sábado se produjo casi una hora después de que el ejército de Israel ordenó a la gente evacuar el edificio de 12 pisos, que albergaba oficinas de la agencia de noticias de Estados Unidos The Associated Press (AP), Al-Jazeera, otras oficinas y apartamentos residenciales. El golpe derribó toda la estructura, que se derrumbó en una gigantesca nube de polvo.

En este impresionante video compartido por Al-Jazeera English, se pueden ver las imágenes en vivo del momento en que el ataque aéreo israelí arrasa el edificio que alberga a The Associated Press, Al-Jazeera y otros medios de comunicación internacionales en la ciudad de Gaza.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

El director ejecutivo y presidente de AP Gary Pruitt dijo que la oficina en Gaza “recibió una advertencia” antes del ataque, pero dijo que están “conmocionados y horrorizados de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio” y lo calificó como “un acontecimiento increíblemente perturbador”.

“Evitamos por poco una terrible pérdida de vidas. Una docena de periodistas y autónomos de AP estaban dentro del edificio y, afortunadamente, pudimos evacuarlos a tiempo”, dijo Pruitt.

“El mundo sabrá menos sobre lo que está sucediendo en Gaza debido a lo que sucedió hoy”, comentó Pruitt en un comunicado.

AP President and CEO Gary Pruitt says he's "shocked and horrified that the Israeli military would target and destroy the building housing AP’s bureau and other news organizations in Gaza." Pruitt says AP is seeking information from the Israeli government. https://t.co/0s22koImto

— The Associated Press (@AP) May 15, 2021