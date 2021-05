Chippendales, el icónico show de Las Vegas que dio la vuelta al mundo, ve caer el telón

El show masculino “más caliente” de Las Vegas no regresará tras la pandemia. El famoso Chippendales, que ha dado la vuelta al mundo, destaca entre los espectáculos de Caesars Entertainment que dejan de operar tras un anuncio realizado el viernes.

Chippendales, un icónico show de hombres con musculosos torsos descubiertos y moños alrededor del cuello, empezó a ser presentado en Las Vegas en 1979 y tuvo su casa desde 2002 en un teatro del hotel-casino Rio.

.@CaesarsEnt is refocusing programing across its properties, prompting smaller venues to close. @LMartinezNews has more on a fan favorite show that's looking for a new home. Read More: https://t.co/9b14NIs2Vb pic.twitter.com/gVF37xshV3

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) May 15, 2021