Mourinho se rindió ante la carrera de un ex jugador de Querétaro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace pocos días se conoció la noticia de que uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol de Ecuador, colgaría sus botines. El mítico lateral del Manchester United decidió poner un punto y final en su carrera luego de cerrar su paso en el Club Querétaro de la Liga MX. El anuncio generó que miles de personas expresaran sus más preciados recuerdos que tenían del futbolista. Uno de ellos fue nada más y nada menos que José Mourinho, el actual entrenador de la Roma.

El gran @anto_v25 anunció su retiro de las canchas. Varios talentos del futbol mundial le dedicaron unas palabras a uno de los más grandes futbolistas ecuatorianos. La pelota y las canchas te van a extrañar, Toño.#orgullodegallo (ojo al futbolista que llego tarde al final) pic.twitter.com/QbtHZThk7c — Club_Queretaro (@Club_Queretaro) May 12, 2021

La responsabilidad dentro y fuera del campo, fue una característica que exhibió Antonio Valencia durante su carrera. En este sentido no es de extrañarse que uno de los mejores entrenadores del mundo le haya surgido la iniciativa de dedicarle unas palabras a su ex futbolista. Vale la pena recordar que el entrenador portugués dirigió al futbolista ecuatoriano durante su pasantía como entrenador de los Red Devils.

Jose Mourinho posted on Instagram along with United players past and present to pay tribute to the retiring Antonio Valencia #mufc https://t.co/QuxCgadPFU — Man United News (@ManUtdMEN) May 13, 2021

“Antonio, un placer trabajar contigo y te deseo todo lo mejor. Has sido un campeón y solo tengo buenos recuerdos de mi capitán (…) tres copas que has levantado no las pueden quitar. Abrazo grande”, expresó el polémico, pero exitoso estratega de 58 años de edad.

Los títulos a los que Mourinho hacía referencia son los que consiguió junto a él en el Manchester United: la Community Shield, la Copa de la Liga Inglesa y la UEFA Europa League en la temporada 2016-2017.

Antonio Valencia was the first non-European player to make 300 appearances for Manchester United. 🏆🏆🏆 Community Shield

🏆🏆 Premier League

🏆🏆 League Cup

🏆 Europa League

🏆 FA Cup Enjoy retirement. pic.twitter.com/XozAHfHQ6z — Squawka Football (@Squawka) May 12, 2021

El lateral derecho de Ecuador llegó a la Premier League en el año 2006. En ese momento comenzó una ascendente carrera en el Wigan. Pasaron tres años para que uno de los equipos más importantes de Inglaterra se diera cuenta de su calidad y fue cuando el ecuatoriano dio el salto al Manchester United, equipo en el que formó parte de una era con momentos de gloria, pero también de fracasos.

Antonio Valencia has announced his retirement from football. Thanks for the memories, Antonio! ❤️ pic.twitter.com/1dLZIZOKlF — United Zone (@ManUnitedZone_) May 12, 2021

Durante sus diez años con los Red Devils, Valencia disputó 339 partidos. En esa cantidad de encuentros el lateral logró convertir 25 goles y se destacó en el plano de las asistencias con 62.

El homenaje que recibe el legendario Antonio Valencia en su hogar y con los suyos. El Toño ya está en nuestro país 🇪🇨🇪🇨🇪🇨👏🏽👏🏽👏🏽⚽️⚽️⚽️⚽️

Gracias por tantas alegrías crack! pic.twitter.com/c3tvcTv3jX — Theo Posso (@posso_sports) May 14, 2021

Mourinho tuvo la oportunidad de tenerlo como aliado. Sin duda alguna, ambos establecieron una buena relación y conexión en el plantel. El portugués había manifestado palabras de elogio hacia Valencia cuando tuvo la oportunidad de dirigirlo. “Creo que es el mejor que se puede tener. No hay mejor lateral derecho en el mundo del fútbol. Es un gran privilegio para nosotros tener un gran jugador como él y una gran persona”, resaltó el portugués cuando dirigía en Inglaterra.