Es un hecho: Tyson Fury confirma la fecha de su pelea contra Joshua

Para el próximo 14 de agosto se programó la pelea entre el británico Tyson Fury y Anthony Joshua, la cual se disputará en Arabia Saudita, tal como informó el púgil de 32 años.

“Tengo una gran noticia. Acabo de hablar por teléfono con el príncipe Khalid de Arabia Saudita y me dijo que esta pelea es al 100% el 14 de agosto. No puedo esperar, repito, no puedo esperar para aplastar a Anthony Joshua“, dijo Tyson Fury.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 16, 2021