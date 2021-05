Fuego en Pacific Palisades, que afecta ya a 835 acres, marca el inicio de la temporada de incendios

El incendio forestal en Pacific Palisades que la noche del sábado ya había provocado evacuaciones obligatorias se extendió este domingo a 835 acres y permanece descontrolado, lo que hace que las órdenes de desalojo de la zona continúen en vigor. Se trata del primer incendio de esta magnitud de la temporada.

En la mañana del domingo, la cuenta de Twitter del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) actualizó el perímetro del incendió y aviso que “las órdenes de evacuación obligatoria que lanzó ayer @LACoFDPIO (el propio departamento) siguen vigentes sin cambios”.

#PalisadesFire The operational map showing the fire perimeter as of 7AM 5.16.21 The most recent update on the fire is now available at https://t.co/4Pxc38Oqj4

MANDATORY evacuation orders issued yesterday by @LACoFDPIO REMAIN in effect with no changes#LAFD pic.twitter.com/CNi3qIHJER

— #LAFD Talk (@LAFDtalk) May 16, 2021