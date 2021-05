Incendio en Pacific Palisades explota y provoca evacuaciones obligatorias

Un incendio forestal de rápido crecimiento cerca de Pacific Palisades se extendió a 750 acres el sábado por la noche y causó que se ordenaran evacuaciones obligatorias para los residentes en el área de Topanga.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondieron a un fuego en área remota cerca de Michael Lane y Palisades Court alrededor de las 10 p.m. del viernes cuando el fuego creció a aproximadamente 15 acres.

Los bomberos continuaron combatiendo el incendio durante la noche, pero a las 4 p.m. del sábado, estaban lidiando con un brote significativo de fuego que se salió de control rápidamente, creando una gran columna de humo visible desde millas de distancia.

In just a matter of a few hours, the #PalisadesFire has blown up, despite relatively mild fire weather conditions. Fuels are more than ready to burn across much of California, even in the absence of elevated/critical fire weather conditions. #CAwx #CAfire pic.twitter.com/zps7brVBam

— US StormWatch (@US_Stormwatch) May 16, 2021