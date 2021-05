Conozca al artista que dejó la vida callejera para diseñarle ropa a Canelo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace unos cuantos años atrás la vida de Javier Zinzun Jr. estaba marcada por las pandillas y las drogas en la ciudad de Santa Ana, California. Sin embargo, para él la vida pinta de otro color al dejar eso atrás y convertirse en uno de los diseñadores de Saúl “Canelo” Álvarez.

El colaborador de TUDN Lester Silva, entrevistó al artista, que confesó cómo un conjunto diseñado para Ryan García generó el interés de Canelo por su trabajo.

“Un día Canelo fue a visitar a Ryan y vio su traje, y le dijo a Eddy Reynoso que investigara quien hizo ese diseño”, contó Zinzun Jr.

” Mi amigo me llamó y me dijo que me andaban buscando en el gimnasio de Canelo porque les había gustado uno de mis diseños. Le colgué porque pensé que no era cierto, pensé que era una broma, porque hace 12 años traté de conocer a Canelo y no se me hizo”, narró Javier.

Finalmente el diseñador entendió que no era un juego cuando fue recibido por el mismo Canelo, quien después le haría una invitación a su casa para tomarle las medidas y empezar a diseñar.

“Para mí fue un honor. Fui a la casa de Canelo, de tomarle las medidas y diseñarle un par de shorts para sus peleas. Cuando se los puso me dijo que nunca había sentido un short tan liviano que le permitiera moverse” dijo Zinzun Jr.

“Fue un sueño hecho realidad ver a Canelo con uno de mis diseños“, dijo el artista que después creó una empresa de diseño para los mejores bueno boxeadores y prospectos del pugilismo.

Actualmente Javier trabaja junto a la campaña del Consejo Mundial de Boxeo, WBC Cares, y viste a boxeadores cómo Ryan García, Canelo, Julio César Martínez y Frank Sánchez.

Con información de TUDN.