Solo en Las Vegas: Vacunas en “strip club” y la ciudad ya tiene fecha para volver a las actividades como eran antes de la pandemia

Las Vegas volverá el 1 de junio a su actividad normal, como estaba antes del inicio de la pandemia, tras la determinación de levantar todas las restricciones anunciada este martes por la Comisión del Condado Clark, en Nevada.

En otras palabras, las restricciones relacionadas con límites de aforo, reuniones grandes de gente, lugares para bailar y otros ya no estarán en efecto, indicó el comunicado de la Comisión. La gente que esté completamente vacunada ya no tendrá que usar mascarillas faciales.

Pero la Comisión dijo: “Las máscaras todavía serán requeridas en aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público para viajar rumbo a, dentro de o hacia afuera de los Estados Unidos, y en centros de transportación de Estados Unidos tales como aeropuertos y estaciones”.

La decisión sobre el fin de las restricciones en Las Vegas y otras ciudades responde, según los comisionados, a una efectiva distribución de la vacuna del COVID-19. En este sentido, el Distrito de Salud del Sur de Nevada anunció el lunes algunos sitios temporales de vacunación, entre los que se encuentra un “strip club”.

Esto, solo en Las Vegas…

A Las Vegas strip club has teamed up with the Southern Nevada Health District to serve as a pop-up COVID-19 vaccine site. https://t.co/AMCHyUjDbE

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) May 18, 2021