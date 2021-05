Terrible imagen en la MLB: Kevin Pillar recibió un fuerte pelotazo en el rostro a más de 90 millas por hora

El Truist Park de Atlanta fue testigo de uno de los incidentes más dolorosos en la reciente temporada de la MLB. En un juego entre los Atlanta Braves y los New York Mets, el norteamericano Kevin Pillar fue víctima de un terrible pelotazo que impactó de lleno en todo su rostro. La bola fue lanzada a más de 94 millas por hora. El fuerte impacto le produjo al jardinero múltiples fracturas nasales.

El juego fue ganado por los Mets 3 carreras por 1, pero la mente de los integrantes del equipo estaba puesta en la situación de salud de su compañero. Kevin Pillar se acercó a la caja de bateo en la séptima entrada. Ante los lanzamientos de Jacob Webb, Pillar sufrió un terrible golpe en la cara, producto de la veloz recta lanzada por Webb.

A penas se produjo el golpe, Pillar cayó tendido en el suelo derramando sangre sobre el terreno. Sin duda alguna, fueron momentos de completa tensión para todos los peloteros, incluyendo los de Atlanta Braves quienes se preocupaban por el estado de su colega. Luego de varios minutos, el jardinero entró a la cueva de su equipo, pero tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona.

Como era de esperarse, el pelotazo produjo consecuencias en el rostro del pelotero de los Mets. Bob Nightengale, dirigente del equipo, explicó el resultado de los primeros análisis del jugador. El parte medico claramente detalló las múltiples fracturas nasales. Este martes continuarán los análisis sobre Pillar. El jardinero será llevado ante un especialista de la ciudad de Atlanta para conocer los pasos futuros como tratamiento de sus lesiones.

New York #Mets OF Kevin Pillar suffered multiple nasal fractures after being hit with a pitch last night and will be meeting with a facial specialist in Atlanta to determine next steps, the Mets announce.

— Bob Nightengale (@BNightengale) May 18, 2021