Video captó momento que niño de cuatro fue secuestrado; luego fue brutalmente asesinado con “arma afilada” en Dallas

TEXAS – Las autoridades de Dallas actualizaron el caso de un niño de cuatro años que presuntamente fue secuestrado de su cama el sábado por la mañana y brutalmente asesinado horas después a media milla de su casa al suroeste de la ciudad.

El pequeño fue identificado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas como Cash Gernon.

Gernon, según la Policía de Dallas, estaba durmiendo cuando fue secuestrado y asesinado la madrugada del sábado con un “arma afilada”.

El cadáver del niño fue encontrado por una persona tirado en la calle.

La Policía dijo que un video captado por las cámaras de vigilancia desde el interior de la casa del niño mostró a un hombre sacándolo de su cuna alrededor de las 5 a.m. Según los informes, una mujer que vivía en la casa identificó al hombre, quien luego fue arrestado.

