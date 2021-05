5 maneras de hacer que tu comida al vapor pase de ser insípida a deliciosa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cocción al vapor es una de las maneras más saludables de preparar ciertos alimentos. Las verduras conservan sus nutrientes y se mantienen tiernas, y el pollo y el pescado se cocinan sin agregar aceite, lo que reduce las calorías.

¿Crees que una cena de pescado o pollo con verduras al vapor es aburrida e insípida? Todo lo contrario. Los expertos en las cocinas de prueba de CR tienen consejos fáciles para cocinar platos al vapor que en realidad te apetezca comer. Intenta preparar uno esta noche.

1. Cocina sin agua

Cocinar los alimentos al vapor sobre líquidos aromatizados como el vino, la cerveza y el caldo infundirán un sabor extra sin añadir calorías. O intenta usar un vinagre de sabor afrutado, como el de higo o frambuesa. Evita los líquidos turbios como la leche de vaca o de coco, que se pueden cuajar, o los líquidos espesos como la salsa de tomate, que se puede quemar.

2. Añade sabores al líquido de cocción

La cáscara de limón y las ramitas de eneldo son compañeros naturales del pescado. Las ramitas de romero y el ajo picado van bien con el pollo o las papas.

Cocina al vapor pescado, almejas, mejillones o langosta con vino blanco, rodajas de cebolla, tomillo, perejil y jugo de limón. Añade un chorrito de aceite de sésamo al líquido de cocción para dar sabor al pescado, el pollo o las verduras.

Y ya sea que uses este consejo o el anterior, puedes convertir el líquido de cocción en una salsa. Hiérvelo en una sartén para reducirlo a una consistencia más espesa, lo que concentra su sabor.

3. Dale un toque de especias

Cuando cocines filetes de pescado o de pollo, añádeles un poco de especias molidas y deja que se impregnen durante una hora más o menos antes de cocinarlos al vapor.

Para hacer que la mezcla se adhiera, usa jugo de limón o vinagre aromatizado sobre el pescado o pollo, luego aplica las especias y cubre ligeramente todos los lados. Prueba usar la mezcla al estilo asiático de partes iguales de pimienta de Szechuan molida, ajo en polvo, pimienta negra y comino. O bien, usa la mezcla Southwestern de partes iguales de chile molido, ajo en polvo, mostaza seca y orégano.

4. Déjalos marinar

Con la marinada se consigue añadir sabor a los alimentos y ablandar la carne y el pescado. Después de marinarlos, cocínalos al vapor. Estas son algunas ideas: Para los filetes de pescado, marínalos en una mezcla de salsa de soja, aceite de sésamo, vinagre de vino de arroz y jugo de limón. Cubre las zanahorias y las cebollas con aceite de oliva, comino molido, cilantro, una pizca de sal y pimienta antes de cocinarlas al vapor.

5. Cocina en papel encerado o de aluminio

Cocinar los alimentos al vapor no siempre significa hacerlo sobre un líquido. Puedes envolver los alimentos en papel encerado o parafinado, una técnica llamada en papillote (en francés “en papel”). Funciona mejor con mariscos, o filetes finos de pollo o pescado y verduras y otros vegetales. El alimento en el paquete genera vapor al calentarse, cocinando suavemente el contenido. Este método también sella los sabores. Si no tienes papel encerado, puedes usar papel de aluminio.

Aquí te damos una idea para una cena rápida: Coloca un poco de aceite de oliva en el centro de un trozo grande de papel encerado o papel de aluminio y coloca encima un filete de tilapia o de lenguado, unas rodajas finas de limón y calabacín, aceitunas Kalamata, una ramita de tomillo, sal, pimienta y otra gota de aceite. Junta los dos lados del papel encerado o papel de aluminio sobre la mezcla y dóblalos varias veces, metiendo los lados hacia abajo para que no se escape el vapor. Hornea los paquetes en el horno a 350° F durante unos 25 minutos o hasta que el papel se infle y las verduras y el pescado estén cocidos. Ten cuidado de no quemarte con el vapor que se libera al abrir el paquete.

