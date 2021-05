Gobernador Abbot firma una ley que prohíbe la mayoría de los abortos en Texas

El gobernador de Texas Greg Abbott promulgó el miércoles una ley que prohíbe el aborto en el momento en que se detecta un latido fetal, una medida que convierte a Texas en el estado más grande de la nación que prohíbe el aborto tan temprano en un embarazo.

La ley de Texas prohíbe efectivamente cualquier aborto después de aproximadamente seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas.

No hay un marco de tiempo específico vinculado a la ley SB 8 porque los latidos cardíacos fetales se pueden detectar tan pronto como a las seis semanas de gestación, o seis semanas después del último período menstrual de una mujer, no desde el comienzo de su embarazo, según el Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

The heartbeat bill is now LAW in the Lone Star State.

This bill ensures the life of every unborn child with a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.

Thank you @SenBryanHughes, @ShelbySlawson, & #txlege for fighting for the lives of the unborn in Texas. pic.twitter.com/aolhUKM9tv

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 19, 2021