Será ilegal abortar en Texas después de las seis semanas; el gobernador firmará la ley cuando llegue a su escritorio

AUSTIN – Un día después de haber firmado una ley que permite comprar bebidas alcohólicas para llevar, el gobernador Greg Abbott se encuentra listo con pluma en mano para hacer que el aborto después de las seis semanas de embarazo sea ilegal en Texas luego de que el proyecto fue aprobado por la Legislatura.

Con la nueva ley en vigor es probable que antes de que mujeres sepan que están embarazadas podrían caer en el periodo donde la nueva ley les prohibirá interrumpir la gestación.

La ley tambien permitirá a ciudadanos demandar civilmente a médicos y otras personas.

The Texas Legislature PASSES the heartbeat bill.

It’s now on its way to my desk for signing.

Thank you to @SenBryanHughes & Rep. @ShelbySlawson for your leadership on this issue. #txlege pic.twitter.com/ZmJvoqJqXB

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 13, 2021