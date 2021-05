El gobernador de Texas firma ley que permite comprar bebidas alcohólicas para llevar de manera permanente

AUSTIN – En los primeros meses de la pandemia restaurantes y bares en Texas tuvieron que cerrar sus puertas, el golpe económico fue devastador, y para ayudarlos el gobernador Greg Abbott aprobó una medida emergente que permitía a clientes comprar bebidas alcohólicas para llevar.

Meses de después y con la apertura del estado al cien por ciento, al mandatario se le hizo buena idea crear una nueva ley en Texas que permite que los clientes y las empresas disfruten de manera permanente la opción de bebidas alcohólicas para llevar.

Las medidas temporales para ayudar a las empresas durante la pandemia de COVID-19 se han actualizado y este martes se anunció que fueron aprobadas luego de que Abbott las firmara para ser permanentes.

Texas leads the way!



Alcohol to-go is an OFFICIAL LAW.



Thank you @ElArroyo_ATX for helping us celebrate. pic.twitter.com/5GLc3hOQOo

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 12, 2021