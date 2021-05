Incendio destruye cerca de 40 campers y otros vehículos en Canyon Lake, California

Alrededor de 40 campers y otros vehículos se quemaron en un incendio la tarde del miércoles en la comunidad de Canyon Lake, en el Condado Riverside, sur de California. Se cree que la causa del incidente que produjo una enorme columna de humo negro está relacionada con tanques de gas propano.

El comunicado de CAL FIRE y el Departamento de Bomberos del Condado Riverside indicó que un bombero de los 75 que respondieron al incendio sufrió lesiones que no ponen su vida en riesgo.

La comunidad de Canyon Lake rodea a la reserva de agua del mismo nombre en la región conocida como Inland Empire.

Además de los vehículos recreacionales mejor conocidos como RV, se quemaron tráilers, jeeps y vehículos campo traviesa. El fuego fue reportado alrededor de las 2:30 pm en un lugar donde estaban guardados los vehículos.

#StorageIC [UPDATE] 3:35 pm – Approx 40 recreational vehicles have been destroyed. 1 firefighter sustained non life threatening injuries and is being evaluated by paramedics. pic.twitter.com/pOSsrY926G

— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) May 19, 2021