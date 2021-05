“Memo” Ochoa cambiaría la Liga MX por la MLS

Las Águilas del América quedaron debiendo en la Liga MX. El conjunto azulcrema fue eliminado de la Liguilla de Guard1anes 2021 ante un sorprendente Pachuca. En este sentido, el club ya piensa en la próxima temporada. Sin embargo, todo no va relacionado con incorporaciones, sino que también deberá generar opciones ante posibles bajas. Una de ellas sería la salida de “Memo” Ochoa a la MLS.

Rumors are swirling that Memo Ochoa, current @ClubAmerica_EN and @miseleccionmxEN goalkeeper, could be making his way to MLS after a recent offer- While I rarely believe transfer rumors, its odd that the player has a recently created profile on the league's official website pic.twitter.com/wUFI7SuFcl

— Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) May 18, 2021