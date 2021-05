Publican video de brutal golpiza en un restaurante de Beverly Grove que implicó a unos 10 hombres

Una violenta pelea que tuvo lugar la noche del martes en un restaurante de sushi de Beverly Grove se hizo viral después de que empezará a circular un video en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo un grupo de hombres blancos vestidos de negro golpean a otros hombres con el soporte metálico de una cadeneta que estaba ubicada a las afueras del establecimiento y también con las manos.

Two Jewish men dining outside Sushi Fumi in Beverly Grove were allegedly attacked by members of a pro-Palestinian caravan that was traveling through the area Tuesday night. A witness says a group of men jumped out of their vehicles/asked some men if any of them were “Jews.” @KTLA pic.twitter.com/hUAsuSDxka

