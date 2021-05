Biden habló con los líderes de Israel y Palestina sobre la violenta crisis en el Medio Oriente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente Joe Biden habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el sábado mientras la violencia en Israel y la Franja de Gaza se intensificaba, sin señales de que cesaría en el corto plazo.

Por otra parte, Netanyahu, después de su llamada con Biden, sugirió en la televisión el sábado por la noche, hora local, que la operación de Israel continuará hasta que logre sus objetivos.

“Nuestro objetivo es enviarle a Hamas un mensaje de que no vale la pena enviar cohetes la próxima vez que quieran”, dijo. “Nos ocuparemos de ellos y nadie debería tomar la ley en sus propias manos”.

Durante una llamada telefónica con Netanyahu, Biden reiteró su apoyo al derecho de Israel a la autodefensa contra los ataques con cohetes del grupo militante Hamas en Gaza y condenó los ataques en pueblos y ciudades de Israel, según una lectura publicada por la Casa Blanca, reportó CNBC.

“El presidente señaló que este período actual de conflicto ha cobrado trágicamente la vida de civiles israelíes y palestinos, incluidos niños”, dice la lectura. “Expresó su preocupación por la seguridad de los periodistas y reforzó la necesidad de garantizar su protección”.

Netanyahu le dijo a Biden que Israel “está haciendo todo lo posible para evitar dañar” a quienes no están involucrados con Hamas y que “los que no están involucrados” fueron evacuados del edificio de 12 pisos en la Franja de Gaza que albergaba las oficinas de The Associated Press y Al. Jazeera. Tres misiles pesados ​​israelíes derrumbaron el edificio el sábado.

El presidente también habló con el líder de la Autoridad Palestina Abbas sobre las tensiones en Jerusalén y Cisjordania y su interés compartido en hacer de Jerusalén “un lugar de coexistencia pacífica para personas de todas las religiones y orígenes”.

“El presidente también subrayó su firme compromiso con una solución negociada de dos estados como el mejor camino para alcanzar una resolución justa y duradera del conflicto israelí-palestino”, según una lectura de ese llamado.

La extraordinaria conflagración en Israel y la Franja de Gaza se ha convertido en una prueba temprana urgente para la política exterior de Biden.

El presidente estuvo trabajando en la Oficina Oval por un período de tiempo el sábado. Por lo general, trabaja desde Camp David o su estado natal de Delaware durante los fines de semana.

Ataque de Israel destruyó oficinas de medios de Estados Unidos y otros países

La noticia de que las oficinas de medios fueron destruidas provocó indignación y conmoción internacional, lo que llevó a la Casa Blanca a responder antes de que se publicaran las lecturas de las llamadas de Biden.

El gobierno de Biden “ha comunicado directamente a los israelíes que garantizar la seguridad de los periodistas y los medios independientes es una responsabilidad primordial”, escribió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un tuit el sábado.

El presidente de la agencia de noticias The Associated Press, dijo en un comunicado el sábado que una docena de periodistas y otro personal de AP evacuaron el edificio antes del ataque, pero que se evitó por poco una “terrible pérdida de vidas” incluso con la advertencia anticipada de Israel de que el edificio sería atacado.

“Estamos consternados y horrorizados de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio que alberga la oficina de AP y otras organizaciones de noticias en Gaza”, dijo el presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt. “Ellos conocen desde hace mucho tiempo la ubicación de nuestra oficina y sabían que los periodistas estaban allí. Recibimos una advertencia de que el edificio se vería afectado”.

“Este es un acontecimiento increíblemente perturbador”, dijo Pruitt sobre el ataque aéreo.

Al menos 139 personas han muerto, incluidos 39 niños, en Gaza. Y en Israel, ocho personas han muerto a medida que se intensifica el conflicto.

El senador Bob Menendez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió en un comunicado el sábado una “rendición de cuentas completa de las acciones que han provocado la muerte de civiles y la destrucción de los medios de comunicación”.

“Todos los líderes políticos y militares tienen la responsabilidad de respetar las reglas y leyes de la guerra y es de suma importancia que todos los actores encuentren formas de disminuir y reducir las tensiones”, dijo Menendez. “Esta violencia debe terminar”.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión pública virtual el domingo 16 de mayo, para abordar la creciente violencia entre israelíes y palestinos, anunciaron fuentes diplomáticas.