El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá por la aguda crisis surgida entre Israel y Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión pública virtual el domingo 16 de mayo, para abordar la creciente violencia entre israelíes y palestinos, anunciaron fuentes diplomáticas.

Estados Unidos, que había bloqueado una sesión originalmente programada para el viernes y propuso una reunión a principios de la próxima semana, acordó cambiar de fecha la sesión, solicitada por Túnez, Noruega y China, al domingo.

“El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para debatir sobre la situación en Israel y Gaza el domingo”, anunció en Twitter la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, quien dijo que la nación a la que representa “seguirá activamente involucrada en la diplomacia al más alto nivel para tratar de reducir tensiones”.

The UN Security Council will meet to discuss the situation in Israel and Gaza on Sunday. The U.S. will continue to actively engage in diplomacy at the highest levels to try to de-escalate tensions.

