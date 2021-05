Israel atacó a Gaza con sus fuerzas aéreas y terrestres, intensificando el conflicto

Israel envió a sus fuerzas armadas a Gaza el viernes por la mañana, en una importante escalada de violencia entre los palestinos que disparaban cohetes contra Israel y las fuerzas israelíes que llevaban a cabo ataques aéreos en Gaza.

No se conoce aún si la incursión israelí fue un intento limitado para destruir bases de cohetes o matar a líderes de Hamas, el grupo militante que controla Gaza, o si fue una invasión en toda regla similar a la de 2014 que mató a más de 2,000 palestinos.

La noticia fue anunciada por las Fuerzas de Defensa de Israel con un tuit de una línea a las 12:22 am (5:22 pm del jueves en la costa este de los Estados Unidos): “Las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando actualmente en la Franja de Gaza”.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021