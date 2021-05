Video de puma paseando libremente por San Francisco genera alerta de las autoridades

Las autoridades de San Francisco, California, alertaron este miércoles a los residentes ante la presencia de un puma que ha sido avistado en varias ocasiones durante las últimas horas paseando libremente por las calles de la ciudad.

Un video del primer lugar en el que avistaron al felino se mueve por redes sociales.

I just talked with the homeowner in the Portola District that captured the footage of the mountain lion. She gave me the original video which is a bit clearer than the one I posted earlier. pic.twitter.com/HBEZnwyI9A

— Andrea Nakano (@AndreaKPIX) May 19, 2021