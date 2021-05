Agenda de eventos: diversión en vivo y online

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lucero y Mijares en concierto

El divorcio de Lucero y Mijares ocurrió hace diez años, pero eso no quiere decir que estos intérpretes no puedan seguir siendo amigos o hacer negocios juntos, como el concierto Siempre amigos, en el que la expareja se reunirá para ofrecer un espectáculo que será transmitido vía streaming en vivo.

Se trata de la primera vez que los populares cantantes mexicanos realizan este tipo de show, que contará con la participación de una banda de músicos. Aunque no lo han hecho oficial, es posible que los hijos que procrearon juntos, Lucero y José Manuel, participen en este concierto. Lucero hija ya ha cantando en varias ocasiones en público con su madre. Sábado 6:30 pm, hora del Pacífico. Boletos de $20 a $35. Informes eticket.mx.

Exhibición de El Buki

Marco Antonio Solís tiene una carrera de más de 40 años, ha sido ganador de varios premios Latin Grammy y Grammy y está considerado uno de los cantautores más importantes que ha tenido México. Ahora, para celebrar su legado como el legendario y multifacético artista que es, el Museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) abrirá Y para siempre… Marco Antonio Solís a partir de este viernes. La exhibición estará localizada en la Latin Music Gallery del museo y continuará hasta la primavera de 2022.

Esta muestra explora cinco importantes capítulos de la vida y carrera del cantante, comenzando con sus inicios como intérprete, la formación y evolución de Los Bukis y su familia y sus años en Michoacán, México ––donde creció––, hasta el momento en que se convirtió en el solista que es ahora. La exhibición incluye regalos personales que le han regalado a Marco Antonio Solís sus fans de alrededor del mundo durante las últimas cuatro décadas. También celebra la conexión de Solís y Los Angeles, donde reside actualmente y donde posee una estrella en el Paseo de la Fama. Entre lo que se exhibe hay un tuxedo que usó cuando era parte de Los Bukis, el primer premio que les dio su primera casa disquera, el traje de oro que Solís usó durante su concierto en el Hollywood Bowl en 2019 y una guitarra Taylor que usó en 2007 en Madrid. Abre de viernes a domingo de 12 a 6 pm. Boletos $13 a $15. Informes (213) 725-5700 y grammymuseum.org.

Concierto global

Artistas como Coldplay, Damon Albarn, George Ezra, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Roisin Murphy y Wolf Alice serán parte del Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, un evento musical de cinco horas que se transmitirá en vivo el sábado en la Worthy Farm y que será retransmitido tres veces el domingo.

El concierto se realizará sin interrupciones y contará con la presentación de invitados sorpresa. Con el pago de los boletos, los asistentes tendrán derecho a sets exclusivos de artistas y de invitados cuyos nombres no se han revelado. Sábado 7 pm, hora del Pacífico. Boletos $27.50. Información glastonburyfestivals.co.uk.

Danza en el Music Center

Para celebrar el día nacional de tap dance, el 25 de mayo, y para honrar la unión entre la música y el movimiento, el Music Center de Los Angeles (135 N. Grand Ave., Los Angeles) tendrá una semana de celebraciones durante la cual transformará la Jerry Moss Plaza en un parque de danza tap de los Super Villiainz. El público está invitado a crear su propio ritmo con los pies de una manera segura en áreas especialmente designadas para asegurar la distancia social.

Los asistentes podrán experimentar lo que es la tap dance en una de las 35 tablas de diferente tipo, desde las especialmente construidas cajas de arena de madera salpicadas con arena a las nuevas y desarrolladas tablas prototipo que usan tecnología para amplificar los sonidos del tap. Además, el Music Center mostrará una serie de filmes relacionados con la tap dance curada por The Super Villainz que se mostrarán las dos pantallas gigantes LED de la plaza. La entrada es gratuita pero es necesario hacer reservación para una experiencia de 30 minutos en las tablas. No es necesario saber bailar tap para participar. Y como parte de la serie Dance at Dusk, la serie de baile al aire libre del Music Center, del 26 al 30 mayo se presentarán los Super Villiainz en la Jerry Moss Plaza del centro. 7:30 pm, hora del Pacífico. La presentación del domingo será transmitida en vivo gratis. El parque de tap está abierto del lunes al 30 de mayo de 8 am a 4 pm. Informes musiccenter.org/tapdancepark.

Jazz en el Lincoln Center

Willie Jones III es uno de los mejores percusionistas de jazz conocido tanto por su distintivo estilo de expresión rítmica como por honrar influencias monumentales como Philly Joe Jones, Art Blakey y Billy Higgins. Ha acompañado a grandes jazzistas como Herbie Hancock, Roy Hargrove, Hank Jones y Kurt Elling, pero en los últimos dos años también ha producido discos, tanto para él como para otros músicos, en su propia compañía de grabación, WJ3. Esta noche, como parte de la serie Live From Dizzy’s del Lincoln Center de Nueva York, Jones estrenará su nuevo álbum, “Fallen Heroes”. Luego de la transmisión en vivo, el músico tendrá una charla con el administrador del Dizzy’s Club, Roland Chassagne. 7:30 pm, hora del Este. Boletos $10. Informes jazz.org.

Wei Wei en el Skirball

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) abrió parcialmente sus puertas con la exhibición “Ai Weiwei: Trace”, que muestra creada en 2014 cuando el reconocido artista contemporáneo, Ai Wei Wei, estaba bajo arresto domiciliario. La monumental pieza presenta retratos de activistas, prisioneros de conciencia y defensores de la libertad de expresión de alrededor del mundo.

En la exhibición del Skirball están incluidos 83 de los 176 retratos originales, cada uno realizado a mano con miles de piezas de legos. Para Ai, los retratos son tributos a los “héroes de nuestros tiempos”, algunos de ellos ciudadanos ordinarios que han hecho frente a las injusticias de sus comunidades. Las paredes están cubiertas por un papel que también diseñó el artista, y se titula “The Animal That Looks Like a Llama but Is Really an Alpaca”. Aunque parece un diseño decorativo, de cerca hay escondida iconografía como esposas y cámaras de vigilancia, Las alpacas son mascotas de la libertad de expresión en la cultura de internet china. Boletos $7 a $12. Es necesario hacer reservación. Abierto de martes a domingo; termina el 1 de agosto. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Cien años de Knott’s

Para celebrar los cien años de Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park), este parque temático realizará una fiesta que durará todo el verano a partir de mañana. El evento rendirá tributo a la rica historia de la familia Knott y a su legado. La Knott’s Family Reunion incluye decoración festiva en todo el parque, comida temática, entretenimiento especial y mercancía exclusiva.

Durante los festejos, los asistentes podrán subirse a Bear-y Tales: Return to the Fair, la nueva atracción interactiva en cuarta dimensión que rinde tributo a la atracción clásica de hace 35 años. Los visitantes también tendrán la oportunidad de conocer a nuevos personajes y disfrutar de entretenimiento en las Knott’s Summer Nights, que regresan con música en vivo, DJs y comida y bebidas especiales para la temporada. La iluminación de las atracciones también será parte de las celebraciones, incluida la nueva iluminación de la K-tower. Es necesario reservar para asistir. Boletos desde $55. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.