BlockFi, un portal de servicios financieros “regaló” millones de dólares a sus clientes por error

El portal de servicios financieros BlockFi, ha hecho por error depósitos de manera incorrecta a sus usuarios. Resulta que había hecho ofrecido promociones en recompensas y en lugar de pagarlas en dólares, lo hicieron en bitcoins. Lo que quizá hizo sentir “millonarios”, por poco tiempo, a muchos de los que recibieron dicha recompensa. Ahora la compañía está tratando de revertir esos depósitos, se trata de cifras exorbitantes.

On May 14, BlockFi made an incorrect transfer in BTC instead of GUSD to clients who participated in our trading promotions. The vast majority of these transactions were quickly identified and reversed immediately.

— BlockFi (@BlockFi) May 19, 2021