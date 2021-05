Criptomonedas y exchanges caen luego que China las prohibiera en sus instituciones financieras

De grandes pérdidas han sido las últimas horas para el Mercado de las criptomonedas. Casi todos los tokens más capitalizados están en rojo desde ayer, entre otras cosas, luego que China anunciara la prohibición del dinero virtual en sus instituciones financieras.

Se habla de un desplome desde el 10% hasta el 14% en varias criptomonedas. Por ejemplo, el bitcoin perdió casi 10% de su valor en tan solo 24 horas, pero el ethereum y el dogecoin perdieron hasta 14% de su valor en el mercado.

El ethereum, ayer se desplomó incluso por debajo de los $2,000 dólares, luego durante el día fue recuperando valor; de igual manera sucedió con el bitcoin que cayó por debajo de los $40,000 y el doge por debajo de los $0.40 centavos. Hoy aún pelean para recuperarse.

Desde Pekín fue anunciado un nuevo reglamento según el cual las entidades financieras no pueden prestar servicios de ahorro, fideicomiso o pignoración de tokens ni emitir ningún producto financiero vinculado al dinero virtual. También están prohibidos los intercambios y las ofertas iniciales con criptomonedas.

Sin embargo, la tenencia de criptomonedas en particulares no está prohibida.

Este colpaso masivo con la caída de la mayoría de las criptomonedas ha generado que las plataformas más importantes de intercambio se bloquearan también, debido a la cantidad de usuarios en tráfico porque cayeron en pánico por el desplome.

Plataformas como el de las plataformas Coinbase y Binance fueron anunciadas en las respectivas páginas Web o cuentas de Twitter de cada una.

Coinbase señaló estar experimentando inactividad intermitente y algunos retrasos en el retiro de ethereum y ERC-20 debido a la congestión de la red. Y transmitieron seguridad a sus clientes diciendo que sus fondos se mantenían “seguros y protegidos”.

Por su parte, Binance.US tuiteó un mensaje parecido anunciando que el retiro de ETH y el ERC-20 presentaba retrasos debido a congestión y se disculparon por cualquier inconveniente ocasionado.

$ETH and ERC20 withdrawals are temporarily disabled due to network congestion.

Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused. pic.twitter.com/BbECDgDUay

— Binance (@binance) May 19, 2021