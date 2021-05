Depay: “El Barcelona sí está interesado en contratarme”

Después de perder el fin de semana pasado 1-2 ante el Celta de Vigo, el FC Barcelona desechó todas las oportunidades para intentar salir campeón de la Liga en la temporada 2020/21. Es por ello que el presidente Joan Laporta, y demás directivos, empiezan a planificar la próxima campaña de fichajes, en la que la meta principal es mantener al argentino Lionel Messi en el equipo.

El verano europeo será apasionante dentro de la entidad blaugrana. Y es que deben afrontar la negociación más difícil: tratar de convencer a Messi de que se quede con el equipo; sin embargo, no es lo único que atañe a los culés, también tienen que decidir acerca de mantener al holandés Ronald Koeman como timonel del equipo, sobre todo cuando en las últimas semanas se ha especulado acerca del interés de contratar al alemán Hansi Flick.

Con respecto a los fichajes, existe la posiblidad de contratar al argentino Sergio “Kun” Agüero siempre y cuando Lionel Messi permanezca en la Ciudad Condal. Dentro de los otros posibles fichajes se encuentra la contratación del holandés Memphis Depay, jugador del Olympique Lyon.

Con respecto al actual jugador de 27 años, en entrevista al diario francés L´Equipe: “Barcelona está intersado en contratarme, es verdad. Pero existen también otros clubes en carrera. Yo no he tomado una decisión sobre mi futuro en este momento: necesito algo de tiempo, luego eligiré mi próximo club”.

Memphis Depay to L’Équipé: “Barcelona are interested in signing me, it’s true. But there are also other clubs in the race. I’ve not decided my future at the moment: I need some time then I’ll choose my next club”. 🇳🇱 #FCB @AndiOnrubia

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2021