Si eres dueña de un restaurante impactado por covid-19, inscríbete para competir por una beca

La organización no lucrativa Regarding her (RE:Her) abrió la convocatoria para que las mujeres dueñas de restaurantes en Los Ángeles, cuyos negocios hayan sido afectados por covid-19, se inscriban para concursar por una beca de $10,000.

“Ese dinero puede ser utilizado como ellas quieran, ya sea para los costos de la comida, muebles o el personal. Se trata de ayudarlas a sobrevivir”, dijo Sandra Cordero, una de las 8 mujeres chefs fundadoras de Regarding Her.

“Creamos esta organización no lucrativa el año pasado cuando un grupo de mujeres propietarias de restaurantes en Los Ángeles nos juntamos por Zoom, para ver cómo ayudarnos porque el gobierno no estaba haciendo suficiente por nosotras durante la pandemia”, señaló Cordero, dueña de Gasolina Café, un restaurante de tapas en Woodland Hills, un barrio de Los Ángeles.

RE:Her está dedicada al empoderamiento de las mujeres dueñas de negocios de preparación y venta de comida a través de iniciativas enfocadas en esta industria, eventos virtuales y físicos y la promoción y representación.

Su misión es proporcionar oportunidad y recursos financieros, educativos a las mujeres propietarias de negocios de comida en Los Ángeles.

“En la actualidad somos más de 240 miembras”, precisó Cordero.

Becas de recuperación

Este año, RE:Her anunció un programa de becas de alivio del impacto de covid-19 patrocinado por DoorDash para apoyar a 15 mujeres dueñas de restaurantes en el condado de Los Ángeles.

“Las solicitudes estarán abiertas hasta el domingo. Son para restaurantes donde las mujeres tengan al menos el 15% de la propiedad del negocio”, observó Cordero.

Y pueden solicitar los $10,000, mujeres dueñas de restaurantes, pero también quienes brindan servicios de catering (preparación de comidas para eventos) y loncheras (food trucks).

Agregó que a las solicitantes de las becas, se les pide cumplir con ciertos requisitos, simplemente para probar que sean personas reales.

Además de los $10,000, las elegidas recibirán acceso a la consultoría y mentoría de especialistas en finanzas de restaurantes como Elissa Phillips de Mise En Place Restaurant Services, Delmy Franco de HR Specialists Group y en materia de mercadeo por parte de Joy Limanon of Peridot Consulting.

Las restauranteras ganadoras de las becas serán seleccionadas por expertos en negocios tales como la fundadora de Mendocino Farms, Ellen Chen, la ex editora en jefe de Food & Wines, Dana Cowin, la reportera especializada en comida Jenn Harris, los fundadores de The Hundreds, Bob and Bobby Hundreds, la contadora de restaurantes Barbara Barschak, el restaurantero Roy Choi, la consultora Monti Carlo, la abogada Elizabeth Sbardaletti, Jessica Kaczmerek de la James Irvine Foundation y Kristin Aldana-Taday de la Hilton Foundation.

“En los últimos cuatro meses, RE:Her ha crecido para convertirse en una plataforma que conecta a más de 250 mujeres que comparten recursos, información y apoyo, y queremos continuar siendo campeonas y empoderar a nuestra comunidad con estas becas”, dijo Lien Ta, miembro fundadora de RE:Her.

Agregó que el programa de becas ha sido un elemento clave para su organización desde el primer día. “Estamos emocionados de dar a nuestras miembras un empujón, mientras se recuperan del desafío más grande en la historia de nuestra industria”.

A través de una donación hecha por DoorDash, RE:Her logró establecer una plataforma digital y una aplicación a la que llamaron Made by Women para identificar fácilmente a las mujeres propietarias en DoorDash.

“Las iniciativas que DoorDash ha implementado desde el año pasado para apoyar a los negocios propiedad de mujeres, se alinean con la misión de Re:Her que va más allá de las becas para incluir recursos educativos y de mercadeo para las miembros”, dijo Heather Sperling, miembro fundadora.

Hizo ver que un tercer socio para la entrega de comida puede ser tanto un desafío como un salvavidas para los restaurantes, pero estamos emocionadas de asociarnos con uno de los jugadores claves para canalizar recursos mientras se reconstruyen en los siguientes meses.

Las solicitudes para el programa de becas de RE: Her concluyen el 23 de mayo. Los ganadores serán anunciados el 14 de junio. Los detalles que te hacen elegible están aquí:regardingherfood.org/grant.

Para más información, visita regardingherfood.org; o síguelos en Instagram en @RegardingHerFood.

Son miembros fundadores de RE:Her,Sandra Cordero de Gasolina Cafe, Sylvie Gabriele de Love & Salt), Bricia Lopez de La Guelaguetza, Mary Sue Milliken de Border Grill, Socalo, Kimberly Prince de Hotville Chicken, Dina Samson de Rossoblu, Superfine Pizza, Heather Sperling de Botanica, Lien Ta de All Day Baby y Brittney Valles de Guerrilla Tacos.