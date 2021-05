Último minuto: Tigres presentó a Miguel Herrera como su nuevo entrenador

Finalmente la espera llegó a su fin. Tras varias semanas con incertidumbre, Tigres oficializó la llegada de Miguel “El Piojo” Herrera al banquillo “Felino”. El estratega será el reemplazante de Ricardo Ferretti y deberá obtener grandes resultados en la próxima Liga MX.

Herrera tendrá la responsabilidad de mantener la era exitosa del conjunto Universitario. Evidentemente, no será fácil dejar atrás el legado de una década que dejó el brasileño “Tuca” Ferretti. Sin embargo, el equipo auriazul presentó a su nuevo entrenador con grandes expectativas.

Sin duda alguna, fue una oficialización bastante inusual, puesto que un futbolista se encargó de presentarlo. El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, fue el elegido para darle la bienvenida a su nuevo entrenador a través de un Instalive, en las redes sociales.

El pintoresco estratega mexicano, se expresó con su esencia característica. Miguel habló con un tono muy transparente y singular en la entrevista. “Eres un portero (Nauel) que le cae gordo a varios por tu actitud y porque eres un ganador. Vamos a caerle gordos a muchos”, expresó el nuevo entrenador de Tigres.

OFFICIAL: Former Mexico and Club America manager Miguel Herrera is the new manager of Tigres 🐯 pic.twitter.com/iTOg5w6Zhe

— B/R Football (@brfootball) May 20, 2021