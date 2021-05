La destilería de whisky Grant’s contrata a un perro para detectar imperfecciones en sus productos

Rocco es un cocker spaniel que ha sido contratado por una destilería de whisky en Escocia para olfatear las barricas con el fin de detectar algún tipo de imperfección en la madera de los barriles de roble en los que envejece la bebida.

Los perros tienen un olfato mucho más afilado que el de los humanos. Es por eso que Rocco, de un año de edad, consiguió el empleo en Grant’s, para olfatear los barriles y ayudar a mantener la calidad del whisky.

La destilería señala que el trabajo de Rocco es olfatear la calidad de los toneles en la tonelería donde los artesanos fabrican barriles de madera en los que se protegerá y perfeccionará el whisky Grant’s en los años venideros.

“Cuando termina de verificar la calidad de la madera en la tonelería, Rocco husmea en el resto de la destilería para asegurarse de que todo va según lo planeado”, compartió Grant’s.

También se ha indicado que el sentido del olfato de un perro como Rocco es 40 veces más fuerte que el de una persona. Si el cocker detecta el olor que indique que hay algo que no se encuentra del todo en la manera correcta a medida que whisky madura, lo informa al director asociado de la marca global, Chris Wooff.

Si bien la mayoría de las destilerías emplean máquinas para hacer el trabajo de Rocco. Grant opto por mantener los métodos tradicionales artesanales y optaron por el sentido de olfato natural de un perro.

De acuerdo a Metro, Wooff explicó: “La madera es un material natural y la destilación del whisky es un proceso orgánico, por lo que nuestro trabajo para Grant’s Whisky es asegurarnos de que todo sea perfecto a medida que el whisky envejece en las barricas de roble”.

