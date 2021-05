Los mejores repelentes de insectos de 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con el clima más cálido y los días más prolongados, es posible que ya estés haciendo planes para aventuras al aire libre como acampar, ir de excursión o simplemente organizar una barbacoa para volver a conectarte con amigos (vacunados). Incluso si te quedas en tu patio trasero, la protección contra las muchas enfermedades transmitidas por las garrapatas y los mosquitos es una precaución importante.

Un componente clave de la protección personal son los repelentes de insectos. Es ahí donde entran en juego las calificaciones de repelentes de insectos de Consumer Reports. Este año, tenemos 45 repelentes en nuestras clasificaciones, y 23 recomendados, por lo que es fácil encontrar una manera eficaz de vencer a los insectos que sea adecuada para ti y tu familia.

La cantidad de enfermedades transmitidas por insectos está en aumento, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). No solo están apareciendo nuevas enfermedades — la agencia dice que desde 2004, se han reportado al menos 9 nuevas enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas en los Estados Unidos y sus territorios — sino que las ya conocidas están aumentando en número. En un estudio reciente, los CDC estimaron que 476,000 casos de la enfermedad de Lyme ocurrieron en los Estados Unidos cada año entre 2010 y 2018; un aumento significativo de las estimaciones de la agencia de 329,000 casos anuales en 2005 a 2010. Y existe siempre la posibilidad de que enfermedades antes desconocidas, como el Zika, puedan volver a surgir como amenazas generalizadas.

“Necesitamos que nuestro arsenal para controlar los mosquitos y las garrapatas siga aumentando a nivel comunitario”, dice Benjamin Haynes, vocero de los CDC. “Y la protección personal siempre será lo más importante”.

La buena noticia es que puedes elegir entre muchos repelentes de insectos, como aerosoles, lociones y toallitas húmedas, que contienen una amplia gama de ingredientes activos, es decir, los ingredientes que hacen que los repelentes funcionen.

Pero estos productos no son igualmente eficaces.

“Hay una cantidad alucinante de opciones disponibles”, dice Joe Conlon, antiguo entomólogo de la Marina y asesor técnico de la American Mosquito Control Association. “Y es en extremo importante elegir el producto adecuado porque será tu mejor defensa contra algunas enfermedades muy graves”.

¿Qué es lo más importante cuando compras un repelente de insectos? Nuestras pruebas ofrecen una imagen clara: cualquiera que sea el tipo de repelente, ya sea un aerosol, una toallita o productos de loción elaborados con el ingrediente activo deet, en concentraciones del 15 al 30%, han demostrado ser más consistentes para proporcionar altos niveles de protección contra los insectos que pican. Si prefieres no usar deet, el aceite de eucalipto de limón es una buena alternativa.

Aquí te presentamos 5 de nuestros mejores repelentes. (Los miembros de CR pueden ver las calificaciones completas en línea aquí).

Cómo probamos los repelentes de insectos

En nuestro laboratorio de pruebas de repelentes de insectos, un día de prueba comienza aplicando una dosis estándar de repelente a un área medida de piel en los brazos de nuestros sujetos de prueba. La dosis estándar se determina a partir de las directrices de ensayo de productos de la EPA.

Después de 30 minutos, estos voluntarios colocan sus brazos en las dos primeras de las 4 jaulas con 200 mosquitos sin enfermedades durante 5 minutos. Nuestros encargados de la prueba observan de cerca lo que sucede dentro de la jaula, y cuentan cada vez que un mosquito aterriza en el brazo de un sujeto, utiliza su probóscide (su boca larga) para sondear la piel en un intento de encontrar un capilar, o muerde el brazo del sujeto y comienza a alimentarse — lo que los encargados de la prueba pueden notar al observar que el abdomen del insecto pasa de gris a rojo o de color marrón.

Después de 5 minutos, los sujetos retiran sus brazos, luego repiten el proceso colocando sus brazos en un segundo par de jaulas de mosquitos libres de enfermedades de una especie diferente, por otros 5 minutos. Los sujetos luego caminan alrededor de aproximadamente 10 minutos para estimular la sudoración; esto es para imitar un entorno del mundo real, en el que los usuarios podrían hacer ejercicio mientras usan repelente.

Media hora más tarde, este procedimiento se repite una vez, y luego otra vez cada hora hasta que un repelente falla nuestra prueba, o hasta que han pasado 8 horas desde que se aplicó. Consideramos como falla cuando hay dos picaduras de mosquito confirmadas en una sesión de 5 minutos dentro de la jaula, o una picadura confirmada en cada una de dos sesiones consecutivas de 5 minutos.

Qué encontraron las pruebas de CR

16 de nuestros 23 repelentes de insectos recomendados usan deet como su principio activo. Dos se elaboran con 20% de picaridina, uno se elabora con 10% de picaridina, y 4 contienen 30% de aceite de eucalipto de limón (OLE). La mayoría de los productos de base de aceite vegetal que hemos probado — incluidos varios que contienen aceite de citronela, aceite de menta, aceite de soya u otros — no han funcionado tan bien. (el aceite de OLE, aunque se produce naturalmente en la planta de eucalipto de limón, no es un aceite esencial. Se sintetiza químicamente para su uso en repelentes de insectos disponibles comercialmente).

Nuestras clasificaciones se basan principalmente en cuánto tiempo un producto protege contra los mosquitos a las personas que participan en las pruebas. Los que tuvieron mejor calificación protegieron durante 6.5 horas o más; los que obtuvieron calificaciones más bajas duraron 2 horas o menos. Actualmente, probamos los repelentes solo contra mosquitos, pero en los últimos años de pruebas descubrimos que los repelentes que funcionan bien contra los mosquitos también funcionan bien contra las garrapatas. También pusimos a prueba qué tan bien se resistió el producto, causando daños a los materiales con los que es probable que los repelentes entren en contacto, como telas, pintura y esmalte de uñas.

Nuestras pruebas sugieren que cuando se trata de efectividad, lo que más importa no es la marca o si se trata de una loción, aerosol o toallita, sino el tipo y la concentración del ingrediente activo en el repelente.

Por ejemplo, 3 toallitas (Ben’s Tick & Insect Repellent Wipes, Off Deep Woods Insect Repellent Towelettes y Repel Insect Repellent Mosquito Wipes), un espray de marca comercial (Total Home Woodland Scent, vendido por CVS) y una loción (Sawyer Ultra 30 Insect Repellent) aparecen en nuestra lista de repelentes recomendados. Todos ellos contienen deet.

Aunque hemos encontrado algunos aerosoles que utilizan los principios activos de picaridina u OLE que funcionaron bien, los productos elaborados con deet obtienen constantemente la mayoría de nuestras mejores puntuaciones. Y entre las lociones y toallitas que probamos, solo aquellas que contenían deet resultaron ser altamente efectivas. En unos pocos casos en pruebas de años anteriores, hemos encontrado que los productos que contienen 20% de picaridina tuvieron una buena calificación como un aerosol, pero no en otra forma, como toallitas o loción.

“Esperamos que las diferencias en la formulación y la forma en que se incorpore el ingrediente activo a un repelente puedan marcar una gran diferencia en la eficacia con que repele a los insectos”, dice Chris Regan, líder del proyecto de prueba de repelentes de insectos para CR. “Sin embargo, entre los productos que hemos probado, hemos encontrado que, aquellos productos que contienen deet en niveles de 25 a 30% proporcionan la protección más confiable contra los mosquitos y las garrapatas”.

Además, es importante destacar que los llamados repelentes naturales, o productos que hemos probado cuyos principios activos son aceites esenciales, todos obtuvieron una calificación de Bajo para la protección contra los mosquitos. Los consumidores que quieren evitar el uso de deet tienen varias opciones confiables en productos con 20% de picaridina o 30% de OLE. Sin embargo, la seguridad de deet ha sido ampliamente investigada por la EPA. Cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, no debería ser perjudicial.

Y de acuerdo con los CDC, los problemas poco comunes como una erupción o irritación de la piel por uso de deet generalmente surgen por usar demasiado repelente o uno con una concentración de deet demasiado alta. Consumer Reports no realiza pruebas con productos con más de 30% de deet por esta razón, y nuestras pruebas muestran que no es necesario exponerse a concentraciones más altas para obtener protección confiable.

Cómo aplicar repelente de insectos correctamente

Para obtener los mejores resultados, sigue las instrucciones en la etiqueta y estos 5 consejos:

1. Aplica una capa delgada en toda la piel expuesta, pero evita los ojos y la boca, y úsalo con moderación alrededor de los oídos. También puedes rociar repelente encima de la ropa, pero no lo apliques debajo de la ropa.

2. Los adultos deben colocarse el repelente en sus manos para aplicarlo a los niños. No rocíes el repelente en los niños ni lo apliques en sus manos para evitar que entre en sus ojos o boca, y evita aplicarlo en la piel irritada o con heridas. (Los repelentes de insectos con deet no deben usarse en niños menores de 2 meses).

3. Volver a aplicar repelente con frecuencia no es necesario. Lávate las manos después de aplicarlo y retira el repelente al final del día.

4. No lo rocíes directamente sobre la cara. Rocíalo en las palmas, luego aplícatelo a la cara.

5. Cuando uses toallitas, asegúrate de usar las suficientes para cubrir toda la piel expuesta con repelente.

Jeneen Interlandi y Catherine Roberts contribuyeron con información para este artículo.

De la caja de los consejos

En el programa de televisión “Consumer 101“, los expertos de Consumer Reports aconsejan al presentador Jack Rico sobre cómo aprovechar al máximo el protector solar, la mejor luz natural para tomar fotos y qué repelentes de insectos usar.

