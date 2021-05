VIDEOS: Terremoto sacude violentamente a China; deja caos y destrucción en la zona

Un terremoto de magnitud 6,4 se registró en la región de Yunnan, en el suroeste de China, según informó el Centro de Redes Sismológicas del país asiático.

El temblor se produjo a las 21:48 hora local (13:48 GMT) y su epicentro se situó a unas cuantas millas de la localidad de Dali, cerca la frontera con Myanmar.

En redes sociales circularon algunos videos del sismo y el caos que provocó entre la población del país asiático.

Lee también: VIDEOS: Terremoto de 7.1 grados golpea Japón; ocurrió en el área de Fukushima

El sismo tuvo su epicentro a 14 millas del condado de Yangnbi de la prefectura de Dali, a 25,67 grados latitud norte y 99,87 longitud este, con una profundidad 12 millas, según el Centro.

CHINA EARTHQUAKE LATEST:

Workers have rescued 11 people in the Yunnan earthquake. Another person is currently being rescued. So far, 21,000 people have been evacuated to three emergency shelters, the China Youth Daily reported. pic.twitter.com/vD6Xv3WA10

— CGTN America (@cgtnamerica) May 21, 2021