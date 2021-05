Casi 150 detenidos en fiesta masiva anunciada en TikTok y que acabó con severa intervención policial

La policía de Huntington Beach dijo en la mañana de este domingo que había detenido a casi 150 personas en relación a una fiesta masiva que tuvo lugar el sábado por la noche en la ciudad y que acabó con un toque de queda impuesto de 11:30 de la noche del sábado hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente. La convocatoria corrió como la pólvora por internet después de que se hiciera viral un video de TikTok en el que un hombre invitada a su celebración de cumpleaños.

El evento de Adrian, como se llamaba el festejado, llevó a Huntington Beach a unas 2,500 personas que primero se reunieron en la playa pero que, a medida que avanzaba el sábado, se trasladaron a las calles del centro de la ciudad, según dijo el Departamento de Policía de Huntington Beach en un comunicado.

Algunas personas supuestamente lanzaron botellas, piedras y fuegos artificiales a los policías, lo que supuso que el departamento local tuviera que pedir ayuda a otras agencias. Allí se presentaron 150 agentes de casi todas las agencias del condado de Orange y que habían estado esperando después de que la policía se enteró de la publicación en redes sociales a inicios de la semana, según las autoridades de Huntington.

De hecho, una publicación en Twitter del Departamento de Policía de Huntington Beach advertía que se estaban preparando para “un posible aumento [del número] de visitantes este fin de semana debido a una reunión promocionada que ha recibido un interés significante en redes sociales”. La agencia local aprovechó el tuit para recordar las normas vigentes en el lugar como la prohibición de consumir alcohol o drogas en la playa o lanzar fuegos artificiales.

Pero, tal y como muestran publicaciones en redes sociales, no se respetaron las normas que publicaron las autoridades locales ni las aún vigentes en California en relación al uso de mascarilla y distancia social. Algunos de los asistentes lanzaron incluso fuegos artificiales y la policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos no solo contra estas personas sino contra todo aquel que se negara a dispersarse.

La policía declaró el multitudinario encuentro como reunión ilegal a las 7:13 de la tarde y horas más tarde, a las 11:30 de la noche, impuso un toque de queda que aplicaba para todas las personas que estuvieran en el área de área de Beach Boulevard hasta Goldenwest Street y Pacific Coast Highway hasta Yorktown Avenue.

Unlawful assembly has been declared in #HuntingtonBeach due to unruly crowds. An emergency curfew has been put into place effective 5/22 at 11:30pm through 5/23 at 5:30am for all individuals within the downtown area.

