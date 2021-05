Cuándo se podrá ver la superluna de sangre de la “flor” y el eclipse lunar total

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La superluna de la “flor” de mayo adornará el cielo este miércoles. Será la luna más cercana a la Tierra en 2021, según EarthSky.

Hay sólo dos o cuatro superlunas cada año. Estos eventos lunares son a menudo un espectáculo brillante de ver porque son más brillantes y más grandes que una luna llena normal. La definición de superluna varía, pero generalmente se define por lo cerca que está la luna de la Tierra.

La superluna de mayo también será el primer eclipse lunar total desde enero de 2019, según EarthSky.

La luna tardará poco más de tres horas en atravesar la sombra de la Tierra, pero el eclipse lunar real durará menos de 15 minutos.

Durante el eclipse, la luna tendrá un tono rojizo debido a la luz solar que se filtra a través de la atmósfera de la Tierra, según la NASA, por lo que también puede referirse al evento de este mes como una “luna de sangre”.

Dependiendo de su ubicación, es posible que pueda vislumbrar parte del eclipse.

La mayor parte de América del Norte y del Sur podrá verlo en las primeras horas de la mañana, mientras que el este de Asia y Australia lo verán por la noche.

Este mapa muestra la visibilidad global del eclipse lunar de mayo de 2021. Cortesía: NASA / JPL-Caltech

En Estados Unidos, el eclipse lunar total comenzará a las 7:11 a.m. ET y terminará a las 7:26 a.m. ET, pero será parcialmente visible desde las 5:45 a.m. ET hasta las 8:52 a.m. ET.

Para comprobar si el eclipse estará disponible en el lugar donde vive, puede consultar timeanddate.com (en inglés).

Y a diferencia de los eclipses solares, que nunca debes mirar sin protección, es seguro ver los eclipses lunares con tus ojos. Y la otra diferencia respecto a los eclipses solares, que tienden a tener una trayectoria visual más estrecha, es que los eclipses lunares son al menos parcialmente visibles en cualquier parte del lado nocturno del planeta.

Ahora, los eclipses ocurren en el mismo momento sin importar dónde se encuentre en la Tierra, pero la hora que marque su reloj durante el eclipse depende, por supuesto, de su zona horaria.

La mejor vista para este eclipse es en el borde del Pacífico, es decir, las partes occidentales de América, Australia y Nueva Zelanda y Asia oriental. Y en Estados Unidos, la mejor visualización será en Hawaii, Alaska y los estados del oeste.

La luna llena de mayo se llama la luna de la “flor” porque es cuando las flores florecen en América del Norte, según The Old Farmer’s Almanac.