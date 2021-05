México inicia votación vía electrónica desde el extranjero para las elecciones del 6 de junio

El Instituto Nacional Electoral de México (INE) dio a conocer que se inició la votación vía electrónica para todos los mexicanos residentes en el extranjero, mayores de 18 años de edad.

Por medio de un comunicado se informó que fue a partir de este sábado 22 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, fue cuando comenzó la operación del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI).

“En este ejercicio histórico para México, por ser la primera vez que se utiliza internet para emitir votos desde el extranjero, participan las elecciones para gobernador de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como las referentes a la diputación migrante de la Ciudad de México y la diputación de representación proporcional de Jalisco”, explicó el organismo electoral mexicano.

A través de este sistema, los 21,585 connacionales mexicanos residentes en el extranjero podrán votar para elegir nueve gubernaturas, una diputación migrante y una más de representación proporcional hasta las 18:00 horas del domingo 6 de junio, día en que se celebran las elecciones en México.

Las personas que podrán sufragar a distancia por internet se dividirán de la siguiente forma: Baja California, 105; Chihuahua, 1,355; Ciudad de México, 9,840; Colima, 386; Guerrero, 1,328; Jalisco, 3,308; Michoacán, 2,139; Nayarit, 551; Querétaro, 729; San Luis Potosí, 968 y Zacatecas, 876.

Los mexicanos en el extranjero que podrán votar son aquellos que cuenten con su Credencial Para Votar (CVP) o Credencial para votar desde el Extranjero (CPVE) vigente y que se hayan inscrito a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

📣Atención a la comunidad 🇲🇽 mexicana en 🇺🇸#EstadosUnidos:

🗣A partir de hoy, 22 de mayo (y hasta el 6 de junio), puedes ejercer tu @VotoExtranjero vía electrónica si tu registro para 🗳 votar desde el extranjero fue procedente.

ℹ️ Conoce más en: https://t.co/5iujLYtBi2 pic.twitter.com/O34HrP2XuP

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) May 22, 2021