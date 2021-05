Si no presentaste tu declaración de impuestos a tiempo, consejos para puedes lograr tu reembolso y librarte de recargos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Servicio de Impuestos (IRS) informó en un comunicado, que los contribuyentes que no cumplieron con la fecha límite para la presentación de impuestos y que aspiran a recibir un reembolso, no tendrán multa por presentar la declaración fuera de plazo. Por lo anterior, los que no cumplieron con la fecha límite sin solicitar una extensión deben presentarla para limitar las multas y los intereses.

Esta nueva postura del IRS permitirá que un gran número de estadounidenses se pongan al día, luego de que muchos contribuyentes no pudieron presentar su declaración en la fecha límite. Hasta ahora, no se ha dado a conocer cuántos ciudadanos se han retrasado con el trámite, pero es una excelente noticia para aquellos que creyeron que pagarían multa por no cumplir con la fecha límite.

Quien aspire a recibir una devolución, la única forma de obtenerla es mostrando una declaración de impuestos. El IRS indicó que “no habrá penalidad por presentar una solicitud después de la fecha límite si se debe realizar un reembolso”. La agencia instó a usar las opciones de presentación electrónica, incluido Free File, hasta el 15 de octubre para preparar y presentar declaraciones.

La pandemia sigue causando retrasos en algunos servicios tributarios. Si un contribuyente presentó una declaración en papel, el IRS la procesará en el orden en que se recibió. La agencia federal emite más de nueve de cada 10 reembolsos en menos de 21 días. Es posible que una declaración de impuestos requiera una revisión adicional y, por ende, tarde más.

Una extensión para presentar la declaración de impuestos atrasada no es sinónimo de una extensión para pagar. Esta situación debe quedar bien clara para los contribuyentes que no han presentado su declaración. Según el IRS si un contribuyente no puede pagar de inmediato los impuestos que adeuda, debe presentar una declaración de impuestos lo antes posible para reducir las posibles multas.

Un punto que no deben perder de vista los contribuyentes que tienen un historial de presentación y pago a tiempo a menudo califican para el alivio de las multas. Un contribuyente calificará si ha presentado y pagado a tiempo durante los últimos tres años y cumple con otros requisitos. Para tener claro esto es importante que se consulte la página de reducción de la multa por primera vez.

De acuerdo con el IRS, “la multa por incumplimiento de pago seguirá acumulándose hasta que se pague el impuesto en su totalidad. Puede resultarle ventajoso esperar hasta que pague por completo el impuesto adeudado antes de solicitar la desgravación de la multa en virtud de la política de reducción de la multa por primera vez del Servicio”.

Se recomienda que ante todas las dudas que se puedan tener al respecto se debe consultar directamente con IRS, ya que al ser un tema delicado es mejor contactar a la agencia federal. Los contribuyentes pueden marcar directamente al número 800-829-1954 para pedir asesoría con base en su situación fiscal. Cada contribuyente tiene una situación diferente por lo que se pueden aplicar diversos criterios.

