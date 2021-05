Delfín robot de los creadores de la orca de Liberen a Willy nadará con público por primera vez

La organización animalista PETA (siglas en inglés de personas para el trato ético de animales) anunció este lunes el lanzamiento de un delfín animatrónico ultrarrealista que pretende acabar con los animales en cautividad en los parques marinos. La presentación de lo que han llamado Dolphin Spirit tendrá lugar este jueves 27 de mayo entre las 11:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

En un comunicado de prensa, la organización explica que el delfín animatrónico -más creíble y parecido a uno real que uno robótico- fue creado por Edge Innovations, la misma compañía que creó también la orca mecánica que se usó en la película Liberen a Willy.

Sus creadores han conseguido que Delle, el nombre que le han puesto al delfín, “se vea, se sienta y se comporte como un delfín real“, según la información que publicó PETA. La organización defiende este tipo de creaciones que usan la mecatrónica para que las personas puedan conocer de cerca a estos mamíferos sin que tengan que permanecer en cautiverio en lugares pequeños, donde solo pueden nadar en círculos.

En su invitación para conocer de cerca a Delle, PETA denuncia que los mamíferos reales que están en parques marinos viven en “tanques desoladores de concreto”, donde además “son explotados como máquinas reproductoras“.

El lanzamiento del delfín animatrónico se llevará acabo este jueves 27 de mayo a partir de las 11:30 de la mañana en las instalaciones de LA84 Foundation/John C. Argue Swim Stadium ubicadas en el número 3980 de Bill Robertson Ln, Los Angeles, CA 90037.

En este evento exclusivo estarán también los creadores de Delle y los asistentes podrán conocer cómo tendrán que ser los parques acuáticos para respetar a los animales.

Welcome to Dolphin Spirit! In partner with Edge Innovations, our dream is to reimagine the marine park industry and change the future of these social, intelligent, and endangered animals. The time to end their lifetimes in captivity is now. 🐬#EdgeDolphinSpirit pic.twitter.com/Vn3otuOqb4

— Edge Dolphin Spirit (@edgedolphin) May 17, 2021