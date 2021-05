Diseñador niega plagio del vestido con el que Andrea Meza ganó Miss Universo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras el triunfo de Andrea Meza en Miss Universo 2021 han surgido algunos rumores que aseguran el elegante vestido escarlata que utilizó durante su coronación es un plagio y no una creación original del michoacano Ivis Lenin, sin embargo, fue él mismo quien salió a desmentir que el diseño sea una copia.

Uno de los primeros en emocionarse con el éxito de la mexicana fue el diseñador Ivis Lenin, el artista a detrás del hermoso vestido rojo que llevó la participante de México el día de su coronación; el cual fue elaborado de manera artesanal durante aproximadamente 9 meses e inspirado en las divas del Cine de Oro Mexicano, el cual lleva bordados más de 30 mil cristales, canutillos, shakira y shakirones.

“Es una felicidad inmensa que jamás había vivido. Me siento sumamente contento, es un sueño hecho realidad“, detalló durante una entrevista en el programa ‘Venga la Alegría’, en donde aclaró los rumores en torno al origen de su creación.

Y es que en días recientes se dio a conocer que dicha prenda habría sido copiada de la firma La Bourjoisie, con sede en Kuwait. Es por ello que el mexicano hace frente al escándalo para desmentir esta información. Además, sorprendió revelando que no solo es un diseño original, sino que no estaba pensado para que lo portara Andrea Meza:

“Fue todo muy rápido. Cuando Andrea me invita para participar con ella rumbo a Miss Universo faltaban 15 días para que ella se fuera a Miami, entonces este vestido ya tenía elaborándolo muchísimo tiempo porque una chica lo iba a usar para un concurso internacional, no era para Andrea“, detalló.

Confiesa que cuando vio el vestido dorado que aseguran fue realizado en 2017 quedó impactado con el gran parecido que comparte con su diseño.

“Cuando vi el vestido dije es idéntico, salvo por algunos cambios que tiene. Me parece impresionante la obra del vestido dorado.”

Y aunque está completamente seguro de que él es el creador, habla de la posibilidad de que la participante, para quien estaba pensado originalmente, haya aportado ideas de un diseño ya existente, debido a que hay otras versiones del mismo:

“Me han mandado cuatro vestidos, no solamente uno, parecidos casi idénticos al de Andrea. Yo sé reconocer que sí se parece, se parece demasiado, pero la idea yo la agarré de la chica con la que iba a participar a nivel internacional. Ella me dijo cómo quería el vestido, lo que tuviera el vestido. Ella me estaba dando la idea, a lo mejor ella sí lo había mirado en algún post ese vestido, porque en realidad me doy cuenta que ese vestido ya participó en varios certámenes a nivel internacional y pues… ¿Tú crees que lo iba a llevar a Miss Universo después de saber eso? Pues en realidad no“, puntualizó.