El SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio más caro del mundo, recibirá aforo completo en juegos de la NFL

El SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio más caro y seguramente el más espectacular del mundo, permitirá el ingreso a una asistencia completa de espectadores en la temporada 2021 de la NFL, se anunció este martes.

La casa de Los Angeles Rams, localizada en la ciudad de Inglewood a pocas millas del aeropuerto internacional de Los Ángeles, tiene capacidad regular para más de 70,000 espectadores. En eventos especiales puede recibir más visitantes. El inmueble también es hogar de Los Angeles Chargers, pero este equipo no ha dicho nada hasta el momento.

El anuncio era esperado después de que las autoridades de California indicaron hace pocos días que los negocios en el estado pueden reabrir a toda su capacidad a partir del 15 de junio. Otros equipos deportivos como Los Angeles Dodgers anunciaron de inmediato el fin a las restricciones de aforo en sus estadios.

“Stan Kroenke construyó SoFi Stadium para que los fans de los Rams y de todo Los Ángeles lo disfruten”, dijo Kevin Demoff, jefe de operaciones de los Rams, en un comunicado. “Gracias al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, al heroico trabajo de la comunidad médica y de primeros auxilios, y a todos los que están haciendo su parte, estamos fascinados de anunciar que recibiremos aficionados en la casa de los Rams a toda su capacidad”.

El primer juego de la temporada en SoFi será el 12 de septiembre entre los Rams y los Chicago Bears.

El estadio construido con un costo de más de $5,000 millones de dólares fue inaugurado el año pasado. Rams y Chargers jugaron todos sus partidos sin aficionados en las tribunas, con excepción de algunos cientos de invitados especiales en cada partido para evitar la propagación del coronavirus. El estadio fue un centro de vacunación en meses pasados.

SoFi Stadium será la sede del próximo Super Bowl, entre otros eventos globales, ninguno más grande que los Juegos Olímpicos de 2028.

El primer evento en el que miles de visitantes pudieron ingresar al moderno estadio fue el concierto de VaxLive para promover la vacunación del COVID-19, con alrededor de 20,000 trabajadores esenciales y del sector médico en su interior. J Balvin y Jennifer López fueron algunas de las estrellas que participaron.