Muere a los 55 años Mark York, el actor que interpretó a Billy Merchant en “The Office”

El actor Mark York, quien dio vida a Billy Merchant en la serie The Office, murió el 19 de mayo a causa de una enfermedad inesperada, así lo dieron a conocer diferentes medios esta semana.

El intérprete de 55 años dio vida al administrador del edificio en el que se desarrollaban las situaciones de la comedia. De acuerdo a su obituario, murió en Ohio rodeado de su familia.

Fue en el año 1988 que York quedó parapléjico tras sufrir un accidente automovilístico, sin embargo esto no le impidió perseguir una carrera en el mundo artístico. Se convirtió en modelo y posteriormente en actor. Además de aparecer en The Office también actuó en CSI New York, 8 Simple Rules y en una larga lista de proyectos como se puede leer en su página oficial.

York apareció en la exitosa comedia protagonizada por Steve Carell entre 2006 y 2009, sin embargo el episodio por el que más es recordado fue el 14 de la segunda temporada, “The Injury”. Luego de que Michael Scott tiene un accidente, hace una reunión de sensibilización sobre las personas con discapacidad.

“Amaba la televisión y el cine” se lee en su obituario.

Durante los últimos dos años de su vida había trabajado como inventor e incluso había asegurado dos patentes.

Los actores de The Office despiden a Mark York

Si bien la muerte se dio hace unos días, la noticia corrió recientemente en Internet, por lo que algunos actores de la comedia utilizaron sus redes sociales para despedir a su colega.

Rainn Wilson, quien dio vida a Dwight Schrute en la comedia, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Fue un extraordinario ser humano, positivo y dinámico actor. Será extrañado”.

R.I.P. Mark York, AKA BILLY MERCHANT from The Office: https://t.co/qAOGv6Gmqh He was a terrific human, a positive force and a dynamic actor. You will be missed. — RainnWilson (@rainnwilson) May 25, 2021

La actriz Jenna Fischer también utilizó la red social para decir unas palabras. “Mark fue un gran hombre y fue un placer trabajar con él”, escribió y envió amor a la familia en este duro momento.

Mark was a lovely man and a pleasure to work with. Very funny every time. Much love to his family. https://t.co/isS2GIbebD — Jenna Fischer (@jennafischer) May 25, 2021

“Es muy triste escuchar del fallecimiento de Mark”, escribió por su parte Angela Kinsey, “fue muy talentoso y amable. Mis pensamientos están con su familia. Descanse en paz”..

Very sad to hear about Mark’s passing. He was so talented and kind and will be missed. My thoughts are with his family. May he rest in peace. ❤️ https://t.co/Py7Gmtf0Hp — Angela Kinsey🍩 (@AngelaKinsey) May 25, 2021

En los tuits de los actores los fans se han mostrado tristes por la noticia y han recordado con cariño al personaje.

