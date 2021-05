Selena Gomez y Marshmello serán parte del show de la final de la UEFA Champions League

La final de la UEFA Champions League confirmó a los encargados de la música en la ceremonia inaugural del partido más importante a nivel de clubes del año el próximo sábado 29 de mayo.

En un video publicado en el perfil de Twitter de la UEFA Champions League, el DJ estadounidense, Marshmello, apareció revolviendo un bolillero en el que sustrajo los nombres de Khalid y Selena Gómez como los elegidos para la fiesta musical que servirá de apertura al duelo entre los ingleses Manchester City y Chelsea, en el estadio do Dragao de Porto, en Portugal.

🎶 @marshmellomusic will be joined by @selenagomez & @thegreatkhalid for the #UCLfinal Opening Ceremony presented by Pepsi! 😍 #ForTheLoveOfIt | #PepsiShow | @PepsiGlobal pic.twitter.com/cMm9xEZ7wP

Cabe recordar que la final iba a ser disputada en Estambul, pero la UEFA le quitó la sede debido a las restricciones que tiene el gobierno británico para viajar a Turquía. Dado que ambos finalistas son ingleses, ningún fanático habría podido viajar para apoyar a su equipo debido a las políticas sanitarias que restringen los viajes hacia el país turco desde Reino Unido.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.

6,000 fans of each team will be able to attend.

— UEFA (@UEFA) May 13, 2021