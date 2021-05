La final de la Champions League se jugará en Portugal

Después de vivir un año atípico en el fútbol europeo, en el que los aficionados se acostumbraron a seguir a sus equipos desde la televisión por culpa del COVID-19, la UEFA permitirá la asistencia de 6,000 fanáticos por cada uno de los finalistas de la Champions League pero con un cambio en el itinerario: la final se disputará en Oporto, Portugal, en vez de Estambul.

Desde que se conocieron los equipos que jugarán la final de la Champions League, el Manchester City y el Chelsea, la Federación Inglesa gestionó todos los trámites para intentar trasladar el encuentro al Estadio de Wembley, en Londres; sin embargo, la UEFA se decantó por el estadio do Dragão de Oporto.

De esta manera, los Sky Blues y los Blues tendrán que disputarse el título más importante a nivel de clubes el próximo sábado 29 de mayo en Portugal.

En un comunicado publicado en su página web oficial, el máximo organismo del fútbol europeo anunció el cambio de la sede.

