Angélica Vale: “Me encantaría que nos dijeran, ‘Nos conocimos en La Máscara del Amor, y nos vamos a casar'”

Angélica Vale está punto de debutar como presentadora y alma del nuevo programa de Estrella TV, ‘La Máscara del Amor’, un show de citas que podrás ver de lunes a viernes a las 8 PM, donde los concursantes buscarán conocer a alguien románticamente, pero sobre todo divertirse con mucho con juegos y misterio.

Para la querida actriz mexicana, es aún mucho más que eso, es el desafío de haber derribado dos prejuicios: el trabajar en una cadena que recién ahora está tomando un rumbo familiar, y en un ‘dating show’: “No me gustan, no creo que alguien se pueda enamorar de otra persona en una hora”… Sin embargo, hoy no solo cree en ambos, sino que hasta sueña con que, dentro de unos años, hasta haya boda entre quienes se conocieron de su mano.

En exclusiva, a un día de su debut, este próximo jueves 26 de mayo a las 8 PM, hablamos con la Vale y no le escapó a nada, hasta nos dice si estará o no en ‘Tu Cara Me Suena 2’ de Univision.

-¿Estás lista para ponerte la ‘Máscara del Amor’ o para ponerla?

Angélica Vale: Estoy lista para desenmascarar a varios más bien y muy emocionada. Pero tengo que decir que cuando a mí me hablaron y me dijeron: “¿Te gustaría hacer un dating show?”, les dije no… Porque no me gustan, no creo que alguien se pueda enamorar de otra persona en una hora, ¡eso no pasa! Así tan rápido de te conozco, qué tal, mucho gusto, eres el amor de mi vida, tengamos un hijo ahorita… No creo eso… Pero me dijeron: “Por favor, siéntate con el productor que es Carlos Cerrutti”… Ahí sí, me tengo que sentar a escuchar lo que trae porque seguro trae algo bueno.

-Y no te equivocaste…

Angélica Vale: Efectivamente no me equivoqué porque ‘La Máscara de Amor’ es un programa que está buscando, sí hacer parejas, pero está buscando ese primer contacto, ese primer encuentro: que me gustas, hay química, salgamos, sí hay un date dentro del show, pero ya después depende de ellos, hasta ahí llegamos nosotros, la primera cita… Obviamente nos encantaría, que en algunos años alguien nos dijera: “Nos conocimos en ‘La Máscara del Amor’, y nos vamos a casar”… Obvio, sería como el sueño máximo, pero no sabemos si eso vaya a pasar. Cada show tiene un protagonista y 5 pretendientes, esos pretendientes siempre van a traer una máscara puesta porque tampoco queremos que la protagonista o el protagonista se deje ir con la finta de “¡Que guapito está!” O la cara.

-Este tipo de shows hay quien realmente busca el amor, y hay quien busca ser famoso, ¿qué va a pasar con esas personas?

Angélica Vale: Se tardarán más en la vida en encontrar el amor… Me ha tocado ver a chavas que le hace falta mucho el amor propio y luego van escogiendo a los peores y yo ahí les digo: “Espérate, ¿ya lo pensaste bien?”… Pero tampoco puedo influenciar porque además yo tampoco sé si van por amor o por interés, es algo que le pedí a la producción no saber, estar en la incógnita total para al final saber si jugamos bien o jugamos mal, el protagonista y yo.

-He visto en el adelanto que hay mucha diversión, hay juegos, hay de todo y está tu esencia ciento por ciento.

Angélica Vale: Me convencieron con eso, porque el primer acercamiento es muy difícil, yo me acuerdo que cuando estaba soltera, y no teníamos con quién, íbamos a ligar a cualquier lado y era horrible porque luego los chavos no se te acercaban. Por eso me gustó mucho este show, me gustó mucho todo lo que me estaban proponiendo, y sobre todo que sí se nota que me lo escribieron a mí, porque puedo hacer todos mis personajes. Hago una argentina que va dedicada con mucho amor… Cambio de personaje, casi casi en cada mecánica, entonces está muy divertido, me estoy divirtiendo como loca… Me están dejando ser. Tenemos algo que se llama el ‘Muro de La Verdad’, que habla a cada rato, y si hay algo que no me gusta, lo puedo parar y puedo decir mi opinión… Además estoy cerca de mi casa, acabo de trabajar y voy con mis hijos, y no tener que dormir en hotel, de verdad que estoy muy contenta por eso.

-¿Sientes que es el show que te deja ser, como hace mucho tiempo no te pasaba?

Angélica Vale: Siento que por primera vez me están dejando ser yo, obviamente hay un formato y hay cosas que tengo que seguir y no me molesta, pero me dan mucha libertad, mucha libertad tanto creativa como ahí mismo. Me dejan hacer lo que se me venga a la mente, yo acostumbrada a que siempre me estén diciendo lo que tengo que hacer, digo: “¡Ay, no perdón!”…. Y me dicen: “No, estuvo perfecto, que bueno que lo hiciste así”…

-¿Tú hubieras concursado alguna vez, sino fueras Angélica Vale, en un show como este?

Angélica Vale: Sí, por supuesto que sí, y si hubiera sido Angélica Vale, y en un ‘VIP de La Máscara del Amor’, también lo hubiera hecho. Si no hubiera encontrado el amor, ¡sí, claro que sí!… Más ahora con la pandemia, ahorita que estamos todos asustados de: “¿tendrá COVID, no tendrá COVID?, ¿se habrá vacunado, no se habrá vacunado?”… Aquí están todos vacunados, estamos todos negativos seguro porque sino no entramos al edificio. Con más razón iría a un show así… Uno de mis sueños es llegar hacer VIP, y poder traer a mis amigos famosos a conseguirles parejas.

-¿A quién te traerías?

Angélica Vale: Gabriel Coronel, no sé si está buscando el amor, pero me lo traería porque lo adoro. Me traería a Llane, a Lorena de La Garza, la quiero mucho y sigue soltera que no lo puedo entender por cierto, aquí tendría 800 galanes… Me traería Javier es fácil, a Raúl González me lo traigo encantada de la vida. Qué diversión poder traer a mis amigos y encontrarles amor, o por lo menos que sientan ahí que hay química y que se puedan acercar, estaría súper divertido hacerlo.

-Dijiste que te llamó la atención la falta de amor propio, ¿por qué?

Angélica Vale: Porque estuve ahí, quizás por eso es más fácil para mí detectar cuando alguien no se está queriendo lo suficiente, porque yo sé lo que es… Entiendo perfecto que cuando no te quieres, no puedes ver que estás escogiendo lo que menos te conviene, porque como no te quieres, crees que no te mereces la felicidad, muy en el fondo. Claro, tu ego no te permite que veas, pero te haces exactamente lo contrario que deberías hacer para encontrar el verdadero amor, tomas las peores decisiones y andas con la peor gente. Porque uno a leguas ve que no es la persona adecuada para ti, porque no se ve sincero, es tramposito, no viene al caso con lo que tú estás buscando, lo que dices estar buscando. Por medio de juegos, por ejemplo, que tenemos sí te das cuenta quiénes son tramposos y quiénes no. Sí te das cuenta quién le está metiendo más de su cosecha… Y ya si pues de plano la chava o el chavo lo escoge o la escogen es porque de verdad les hace falta amor propio. Es como el dinero, si yo no tengo dinero, yo no te puedo prestar dinero, de dónde lo saco sino los tengo, el amor es exactamente igual, yo no te puedo dar amor, no puedo enamorarme de nadie, aunque tenga una necesidad de amor muy fuerte, pero no. Precisamente porque tengo esa necesidad, yo no te puedo dar nada, la única persona que puede llenar ese vacío eres tú, en ese momento comienzan a llegar los milagros a tú vida, entonces llegan cosas maravillosas, y llega el amor, y llegan cosas hermosas como mis dos milagritos. Insisto, los milagros suceden y lo digo porque soy una prueba andando, soy una prueba viva de esto que te estoy diciendo.

-En el show van a buscar el amor, hombre con mujer, hombre con hombre y mujer con mujer, ¿qué pasa si alguien viene primero por un hombre y después por una mujer?

Angélica Vale: ¡Ay, no sé!… Yo te diría, ‘que fuerte’, porque si te gustan los hombres no te gustan las mujeres, pero ya ahorita con este rollo de que yo me enamoro de la persona y no del sexo, ya quién sabe. A lo mejor se vale, no tengo la menor idea que vaya a pasar, lo que sí sé, no sé si lo vayamos hacer en la primera temporada, ojalá que lo logremos, tener una pareja gay, sería padrísimo porque todos estamos buscando el amor.

-¿Qué descubriste en los ensayos y en lo que vienen grabando del que no pensabas que un show de este tipo tenía? ¿Qué prejuicio se te cayó?

Angélica Vale: Yo pensé que no iban en serio a buscar el amor, y no, sí hay mucha gente que de verdad está buscando el amor, que lo necesita, y digo ya ahorita estamos mucho más abiertos, las nuevas generaciones están mucho más abiertas a encontrar el amor, ya no importa a lo mejor hasta por internet, no te conoces y tienes un plan date, y esto es casi lo mismo, nada más que por televisión, y se vale, entonces si se siente mucho más bonito.

-En el Upfront de Univisión anunciaron que viene ‘Tu Cara Me Suena 2’, ¿esto significa que no te veremos allá o no tiene nada que ver una cosa con la otra?

Angélica Vale: No tiene nada que ver una cosa con la otra, está todo hablado. Antes de firmar con Estrella TV, nosotros fuimos muy claros con Univisión porque es algo que ya teníamos, un compromiso que teníamos desde antes, y sabíamos que ‘Tu Cara Me Suena’ quería regresar. Ojalá que me vuelvan a llamar, porque no hay nada firmado, yo espero que a ellos no les importe, pero por mi lado yo sí regreso, es un proyecto que adoro. Otro en donde me trataron divinamente, en donde me la pasé sensacional, en donde me divertí como una loca.

-¿Qué le dices al público que como tú en su momento, no cree en este tipo de show y que quizás tiene prejuicios con Estrella TV todavía, pero te quieren ver a ti?

Angélica Vale: Que se van a divertir, que estamos haciendo un show con mucho amor, con toda la buena vibra, de verdad con mucho entretenimiento para ustedes, les va a poner una sonrisa en la boca, y a lo mejor hasta lo va hacer apostar ahí con su familia. Y que sí Estrella Tv está cambiando, es un canal familiar en donde yo prometo que se la van a pasar muy bien.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A ANGÉLICA VALE EN VIDEO: