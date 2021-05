Fiscal general de Oklahoma renuncia sorpresivamente a su cargo

El fiscal general de Oklahoma Mike Hunter anunció su renuncia en un comunicado el miércoles, citando “ciertos asuntos personales que se están haciendo públicos”, reportó CNBC.

El republicano de 64 años dijo que planea dimitir de su cargo el próximo 1 de junio.

En el comunicado, Hunter expresó su preocupación de que sus problemas personales puedan eclipsar el trabajo de su oficina.

“Lamentablemente, ciertos asuntos personales que se están volviendo públicos se convertirán en una distracción para esta oficina”, dijo Hunter. “La oficina del fiscal general es una de las posiciones más importantes en el gobierno estatal. No puedo permitir que un asunto personal eclipse el trabajo vital los abogados, agentes y personal de apoyo lo hacen en nombre de Oklahoma“.

La repentina renuncia del fiscal general, efectiva el próximo martes, se produjo dos días después de que solicitara el divorcio de su esposa, Cheryl, después de 39 años de matrimonio, informó el miércoles el periódico The Oklahoman, que dijo haber preguntado a Hunter sobre si tenía alguna relación extramatrimonial.

Attorney General Mike Hunter announced his resignation on Wednesday, two days after filing for divorce from his wife, Cheryl.

https://t.co/psefkSDg4e

— The Oklahoman (@TheOklahoman_) May 26, 2021