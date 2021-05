Raspaditos en Texas siguen haciendo millonarios; en San Antonio un residente ganó $5 millones

SAN ANTONIO – Un residente de San Antonio se ha convertido en el más reciente afortunado de los juegos de raspaditos de la Lotería de Texas.

El ganador se convirtió en multimillonario después de comprar un raspadito en una tienda de conveniencia en un barrio ubicado en el sur de la ciudad.

La Texas Lottery anunció que el ganador se llevó $5 millones jugando al $200 Million Ca$h.

Here’s some #MondayMotivation! A #SanAntonio resident has claimed a top prize of $5 MILLION in the #TexasLottery scratch ticket game $200 Million Ca$h! | via @KENS5 https://t.co/3DNwxmLF4x

