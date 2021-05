Restaurantes en crisis: La ayuda federal se está agotando

La pandemia afectó severamente a la industria restaurantera del país, los negocios cerraron sus puertas luego de que se decretara el distanciamiento social y la cuarentena. Con el avance de la vacunación y la reapertura de los comercios, este nicho de la economía poco a poco se va recuperando, pero muchos restaurantes han necesitado ayuda financiera gubernamental para subsistir.

Para tal efecto, la administración del presidente Joe Biden puso en marcha el Fondo de Revitalización de Restaurantes, cuyo presupuestos equivale a $28.6 mil millones dólares. Aunque se han erogado recursos públicos para que los restauranteros tengan un respiro, éstos no han sido suficientes para ayudar a todos.

Ante este panorama, la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, órgano que reparte los apoyos, informó que daría prioridad a las solicitudes de mujeres, empresas pertenecientes a minorías y veteranos durante tres semanas a partir del 3 de mayo, para después dar paso a otras solicitudes.

La gran cantidad de solicitudes, llevó a la Administración de Pequeñas Empresas a emitir información en la que señaló que para el 18 de mayo, había recibido alrededor de 303,000 solicitudes por un total de más de $69 mil millones en fondos de ayuda. Las solicitudes, rebasaron los recursos existentes en el programa.

De acuerdo con el órgano gubernamental, casi 38 mil postulaciones han sido aprobadas, lo que representa un monto ejercido por $6,000 millones de dólares.

Con base en las reglas vigentes, los fondos repartidos a los beneficiarios pueden evitar el reembolso a la agencia si ejercen antes del 11 de marzo de 2023. El dinero puede ser destinado para gastos operativos, como la renta, nómina y los costos de los insumos.

Según la agencia, la forma en cómo se estructuró el reparto de asignaciones de fondos da certidumbre a que el más pequeño de los restaurantes y otros negocios de comida reciban el apoyo dejando en claro que buscan ser equitativos.

Para tal efecto, se distribuyeron $500 millones de dólares para los solicitantes con ingresos brutos no mayores de $50,000 dólares en 2019, y $4,000 millones de dólares para solicitantes con ingresos brutos entre $500,000 dólares y $1,5 millones de dólares correspondientes a 2019.

No obstante a la manera en cómo se organizó la agencia para repartir mejor los recursos entre quienes lo necesitan más, ya hay quienes piden que el Fondo de Revitalización de Restaurantes esté ampliado, al menos, hasta que haya una recuperación económica generalizada del sector.

El Independent Restaurant Coalition ha externado públicamente que los restaurantes y bares independientes están luchando contra el escenario económico adverso que atraviesan por lo que su postura es que se mantenga el apoyo, pidiendo que el Congreso tome cartas en el asunto.

Since the beginning of our fight, we’ve advocated for a $120B grant program for struggling independent restaurants and bars. Congress should refill the #RestaurantRevitalizationFund now to match our industry’s need and help us rebuild.

— Independent Restaurant Coalition (@IndpRestaurants) May 26, 2021