Activistas piden la eliminación de la policía escolar y el alguacil de Los Ángeles

Cansados de ser atacados por el color de su piel o por el lugar dónde viven, activistas de Los Ángeles pidieron que se elimine la contratación —según indican ‘desmesurada’— de agentes de policía escolar y del Sheriff y que dicho dinero sea utilizado para mejorar las comunidades.

Las quejas explotaron este martes durante el primer aniversario del asesinato de George Floyd, que murió por un agente de la policía de Minneapolis.

En las redes sociales, decenas de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) difundieron el hashtag #PoliceFreeLAUSD con el que pidieron que la policía salga de los planteles escolares. A cambio, pidieron usar el presupuesto para invertirlo en programas que ayuden a la mejora de los estudiantes.

Angeles Soriano, graduada de la preparatoria Alliance William & Carol Ouchi del sur de Los Ángeles, dijo que los estudiantes del LAUSD están cansados de ser atacados.

Añadió que es injusto que los estudiantes afroamericanos, que forman el 8% de la población estudiantil, ocupen el 25% de las detenciones por delitos menores.

Lo más alarmante es que uno de cada cuatro estudiantes [25%] de color detenidos están en nivel de primaria, indicó el estudio“Policing Our Students” de Million Dollar Hoods.

“Queremos que el presupuesto de $50 millones sea gastado en recursos para estudiantes latinos y afroamericanos como consejeros, trabajadores sociales y otras cosas que les ayuden y no los traumaticen”, expresó Soriano.

Añadió que su familia ha experimentado la detención injusta por la policía angelina en el sur de Los Ángeles.

“Mi hermano de 15 años fue detenido hace poco mientras iba a comprar comida. Empujaba un carrito [de mandado] y la policía lo detuvo a cuestionarlo”, contó. “Sentimos que nos atacan solo por cómo nos vemos”.

La Policía Escolar (LASPD) es un departamento independiente que cuenta con más de 200 agentes de policía juramentados, 25 oficiales de seguridad escolar no juramentados y 32 civiles que sirven a las escuelas del LAUSD y áreas aledañas.

Es el quinto departamento de policía más grande del condado de Los Ángeles y el decimocuarto más grande de California.

La Opinión intentó obtener una reacción de la agencia acerca de este tema pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Students from across LAUSD— Hamilton, Dorsey, King Drew, Eagle Rock, Hawkins, Garfield, Roosevelt, LA High & others, organized a virtual action TODAY demanding a #PoliceFreeLAUSD!

Continue to show up to class using the zoom profile graphic & stay tuned for calls to action! https://t.co/He1Wrp3n66 pic.twitter.com/v8FyLY0OlK

— #StudentsDeserve (@LA_StudentsDsrv) May 26, 2021