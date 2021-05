Carín León: más allá del regional mexicano

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A Carín León no le cabe la felicidad en el pecho.

En estas últimas semanas han pasado muchas cosas en su vida. No solo estrenó “Inédito” el 7 de mayo, un álbum con 17 temas, sino que el día del lanzamiento, dos lugares icónicos del país –el Times Square de Nueva York y el Sunset Strip de Los Angeles–, lucieron anuncios espectaculares con su imagen.

Poco antes celebraba que hubiera sido el primer artista de música regional mexicana que lanzara dos temas como parte de Spotify Singles, un programa que permite a los artistas grabar nuevas versiones de sus propios éxitos, así como las canciones que más les gustan. Carín hizo una nueva versión de “Cobarde” y un cover de “More than Words”, popular en los noventas.

La celebridad de este cantautor sonorense de 31 años no para ahí. Tiene más de siete millones de oyentes mensuales en Spotify y su versión de “Tú” –tema que popularizara Noelia– lleva más de 149 millones de vistas en Youtube.

“Esta canción yo la traía en la cabeza porque la tengo en mi playlist”, explicó Carín desde su casa en Hermosillo. “De repente como que la empezamos a tocar con la guitarra, la empezamos a cantar como de vacilón [no en serio] y salió; lo grabamos y capturamos el momento, y creo que a la gente le gustó”.

Así de circunstancial también ha sido su carrera musical. Aunque siempre ha sido amante de la música, no fue sino hasta la preparatoria cuando comenzó a acercarse a los “camaradas” que tocaban la guitarra. Pensó que algo podía aportar, aunque no se supiera las canciones porque el regional mexicano no fue un género que escuchó mucho cuando era niño.

“Cuando menos lo pensamos ya teníamos una tocada en puerta para boda de un conocido”, dijo. “Aprendí a tocar la guitarra en quince días porque el guitarrista se tuvo que ir a otra ciudad de emergencia”.

Ahí surgió el grupo Arranque, que luego de haber logrado el éxito en la región con varios temas originales, intentó sin éxito darse a conocer más allá de sus fronteras.

“Salimos asqueados, salimos hartos de la industria, de las puertas cerradas, del negocio”, dijo. “De cuando el negocio mataba al arte, y pues nos tocó varias veces”.

El coraje le duró un par de días a Carín. Luego decidió que iba a hacer las cosas a su manera, que si le iba bien, bueno, y si no, no importaba; peor no podían ser las cosas. A partir de ese instante todo comenzó a marchar bien, y un momento decisivo fue cuando lo contrataron para cantar en el palenque de Hermosillo. Fue gracias al video “A través del vaso” que se hizo viral, que le ofrecieron una noche en la icónica localidad. Solo que el show se realizaría un lunes, un día muerto para cualquier cantante.

“Es una fecha que no funciona, en la que siempre meten un relleno”, dijo. “Pero la verdad me sentía en mi casa, sentía que era mi fiesta, como que todos estábamos festejando el logro de Carín”.

Óscar Armando Díaz de León, nombre completo de Carín, llenó el palenque; metió 5 mil almas.

Atribuye parte de su éxito a la fusión de ritmos que hace en su música, desde sierreño y pop hasta trova, country y rock. Esto es gracias a las influencias que tuvo desde pequeño en su casa. Recuerda que en las noches se acostaba escuchando un casete que por un lado tenía canciones de Leonardo Favio y por el otro a Joan Manuel Serrat.

“Hasta ahorita son mis referentes de la música”, dijo.

Además es fan de Silvio Rodríguez, Alejandro Sanz y Diego El Cigala y también le gusta el rap; recientemente hizo una colaboración con el rapero español C. Tangana en el tema “Cambia”, que está incluido en el álbum “El madrileño”.

“Yo siento que a mí me parió la música”, dijo el cantante. “Lo que trato de imprimir en este disco [‘Inédito’] son todas esas influencias musicales, todas las influencias culturales […] Siempre tratamos de buscar un sonido único, pero siempre logran salir esos pequeños detalles que traemos de nosotros”.