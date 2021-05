Carlos Vela avisa: “Ya necesitamos ganar un título con LAFC”

En una entrevista exclusiva con la periodista Katia Castorena, Carlos Vela dio un balance de su camino por Los Angeles y de los objetivos del club a corto plazo, que no son más que ganar todos los títulos posibles. Lo que en el primer año era un sueño, comenzando la cuarta campaña empieza a verse como una responsabilidad u obligación.

“El objetivo es ganar ya un título. Estamos muy cerca pero ya necesitamos ganarlo y ojalá esta sea la campaña“, comentó Vela, quien además explicó la evolución que ha tenido LAFC desde su creación. Considera que el equipo ha evolucionado año tras año, y que el trabajo está ahí, a la espera de obtener su recompensa con un título.

Los Angeles FC confió en el mexicano para que éste fuese el primer jugador de su historia, y el “Bombardero” cumplió con las expectativas marcando 62 goles en 83 partidos.

From his challenging 2020 to @MLS Cup goals. @11carlosV sat down for an exclusive interview with @KatiaCastorena. #LAFC pic.twitter.com/ODJsqFgfE4

