Nueva medida limitará las persecuciones policiales a pie en Chicago para reducir riesgos

El Departamento de Policía de Chicago anunció el miércoles una nueva política de persecución a pie que, según los funcionarios, hace que la seguridad de los oficiales y miembros del público sea una prioridad, reportó CBS News.

La nueva política que regirá las persecuciones policiales a pie en Chicago se produce a raíz de dos incidentes recientes de persecuciones a pie que terminaron en el tiroteo fatal por parte de la policía a principios de este año de Adam Toledo, de 13 años, y Anthony Alvarez, de 21.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y el superintendente del Departamento de Policía de Chicago, David O. Brown, revelaron el miércoles la nueva normativa policial que se aplicará en junio y que definirá cuándo es apropiado que un agente persiga a pie a un sospechoso para reducir riesgos.

Today, Superintendent @ChiefDavidBrown announced the Chicago Police Department's new foot chase policy during a press conference at Public Safety Headquarters.

Click the link to watch the entire press conference: https://t.co/4yJs0UxScu pic.twitter.com/BY5kmO0Znx

— Chicago Police (@Chicago_Police) May 26, 2021