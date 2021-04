Videos muestran al niño Adam Toledo con las manos arriba cuando la policía de Chicago lo mató

Autoridades de Chicago publicaron imágenes de video que muestran el tiroteo fatal de la policía contra Adam Toledo, más de dos semanas después de que el niño de 13 años fuera asesinado durante una persecución a pie en el vecindario de La Villita, el pasado 29 de marzo, reportó NPR.

Un video gráfico captura lo que la policía describió como un enfrentamiento en un callejón entre Toledo y un oficial identificado como Eric Stillman en la madrugada del 29 de marzo.

El video de la Policía de Chicago publicado este jueves muestra a un agente disparando fatalmente a Adam Toledo, de 13 años, cuando el niño tenía las manos en alto.

Según las imágenes, Toledo tenía los brazos levantados cuando se da vuelta y encara al policía que lo perseguía, según se ve en el video grabado por una cámara policial y divulgado por la agencia que se encarga de investigar los casos de uso de fuerza letal.

El episodio duró una fracción de segundo ,y según declaró la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, “fue una tragedia increíblemente dolorosa”, que seguramente provocará una respuesta emocional para todos los que lo vean.

Advertencia: el siguiente video tiene imágenes gráficas y violentas:

Las autoridades de la ciudad han expresado su preocupación de que los videos perturbadores puedan desencadenar una nueva ola de protestas en la ciudad contra el departamento de policía, que los activistas acusan de brutalidad y abuso, especialmente contra las comunidades de color.

Stillman, el oficial que disparó a Toledo, está en servicio administrativo.

A leaked screenshot of a CPD bodycam going around shows #AdamToledo with his arms raised. pic.twitter.com/lCSnAoOVp3

Preparándose para la publicación de los videos, el abogado de la familia Toledo emitió una declaración conjunta con la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, pidiendo una respuesta pacífica de la comunidad.

“Reconocemos que la publicación de este video es el primer paso en el proceso hacia la curación de la familia, la comunidad y nuestra ciudad. Entendemos que la publicación de este video será increíblemente dolorosa y provocará una respuesta emocional para todos los que vean y pedimos que la gente se exprese pacíficamente “, dice el comunicado.

Horas antes de la publicación de los videos de la policía que muestran la muerte a tiros del joven Adam Toledo, la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot dijo a los periodistas que había visto el clip y advirtió a los habitantes de Chicago que se prepararan para las imágenes “extremadamente difíciles”. Lightfoot describió el video de la cámara corporal como “insoportable” y luego recomendó a los padres que protegieran a sus hijos de verlo.

Lightfoot también celebró una conferencia de prensa justo antes de que se hicieran públicos los videos explícitos, pidiendo a las personas que le dieran a la familia “espacio para respirar”.

“Ningún padre debería tener un video difundido ampliamente de los últimos momentos de su hijo, y mucho menos ser puesto en la terrible situación de perder a su hijo en primer lugar”, dijo.

NEW – Chicago Mayor Lori Lightfoot calls for "calm and peace" after releasing the bodycam footage of a police officer shooting and killing 13-year-old Adam Toledo.pic.twitter.com/XAKh3kIpNX

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 15, 2021