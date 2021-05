Drama en Hollywood: un hombre se suicida al lanzarse desde lo alto de la sede de los premios Oscar

El corazón de Hollywood se paralizó por cerca de cinco horas del viernes cuando un hombre suicida obligó al cierre de una importante avenida al amagar con lanzarse desde lo alto del Teatro Dolby, causando un enorme operativo de emergencia. Eventualmente, el individuo realizó el salto fatal.

Las autoridades declararon muerto al hombre alrededor de las 1:30 pm luego de que se lanzó desde una viga en lo alto del Teatro Dolby, la sede de los premios Oscar, el cual es parte del complejo comercial de Hollywood y Highland, localizado en la intersección noroeste de estas dos calles.

Los bomberos explicaron que instalaron un operativo con sogas para acercar a especialistas de salud mental hasta donde estaba el hombre suicida y tratar de ayudarle. Unos 60 pies debajo fue instalado un colchón de aire.

#BREAKING Hollywood Blvd. shut down after man threatens to jump from 60 feet above Dolby Theatre entrancehttps://t.co/bSEXRaG0nr

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 28, 2021